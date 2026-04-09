9일 중형 가스운반선 2척 명명식 개최 자체 기술 화물창·축 발전기·암모니아 누출 감지 장치 등 기술 탑재 글로벌 해운 시장, 암모니아 연료 비중 2050년 46%로 증가 전망 “기술 혁신으로 글로벌 친환경 선박 시장 주도”

[헤럴드경제=서경원 기자] 세계 최초로 HD현대중공업이 암모니아 추진선 건조에 성공했다.

HD현대중공업은 9일 울산 조선소에서 이중연료(DF) 엔진이 장착된 4만6000㎥급 중형 가스 운반선 2척의 명명식을 진행했다고 밝혔다.

이날 행사에는 HD현대중공업 함정·중형선사업부 사업대표인 주원호 사장과 벨기에 선사 엑스마르의 니콜라스 사베리스 회장, 브루노 얀스 주한 벨기에 대사 등 관계자 및 임직원 70여명이 참석했다.

2척의 선박에는 벨기에의 도시명을 따와 각각 ‘안트베르펜’과 ‘아를롱’이라는 이름을 붙었다.

이들 선박은 HD현대중공업이 지난 2023년과 2024년 엑스마르의 자회사 ‘엑스마르 액화석유가스(LPG) 프랑스’로부터 수주한 암모니아 추진 중형 가스 운반선 4척 중 1, 2호선으로, 마무리 작업을 거쳐 오는 5월과 7월 말 각각 선주사에 인도될 예정이다.

길이 190ｍ, 너비 30.4ｍ, 높이 18.8ｍ의 크기에 HD현대중공업이 자체 기술로 설계·제작한 화물창 3기를 탑재해 암모니아와 LPG 등 액화가스 화물을 안정적으로 운송할 수 있다.

또 추진엔진의 회전축을 활용해 전력을 생산하는 축 발전기와 질소산화물 저감장치로 친환경성을 강화했다.

특히 암모니아 누출을 실시간으로 확인할 수 있는 감지 장치와 배출 회수 장치 등의 방재기술과 시스템으로 안전성을 확보했다.

친환경 무탄소 연료인 암모니아는 극저온 기술 없이 가압탱크나 저온탱크에 보관할 수 있고, 액화 시 동일 부피에서 액화수소보다 1.7배 높은 저장밀도로 수소의 대규모 장거리 운송 및 저장에도 적합한 것으로 평가받는다.

국제에너지기구(IEA)가 발표한 2050년 탄소중립 로드맵은 해운업계의 암모니아 연료 비중이 2030년 8%에서 2050년 46%로 증가할 것으로 전망하고 있어 암모니아 추진선 수요도 대폭 증가할 것으로 예상된다.

HD현대중공업은 지금까지 엑스마르, 트라피구라 등으로부터 총 8척의 암모니아 추진선을 수주한 바 있다.

지난 2016년에는 세계 최초의 메탄올 추진 석유화학제품운반선(PC)을, 2023년에는 세계 첫 메탄올 추진 컨테이너 운반선을 인도했다.

주 사장은 “고난도의 기술력이 요구되는 암모니아 추진선을 세계 최초로 건조하게 돼 매우 뜻깊게 생각한다”며 “지속적인 기술혁신으로 글로벌 친환경 선박 시장 주도권을 더욱 공고히 할 것”이라고 말했다.