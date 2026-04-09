강동구, 약자와의 동행 앞장 …맞춤형 복지사업 2건 선정

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 강동구는 지난 6일 서울시 ‘약자와의 동행 자치구 지원사업’ 공모에서 2개 사업이 선정돼 총 8600만 원의 사업비를 확보했다고 9일 밝혔다.

‘약자와의 동행 자치구 지원사업’은 자치구별로 지역 특성에 맞는 취약계층 지원사업을 발굴·공유하는 서울시의 공모사업이다.

강동구는 이번 공모에서 ‘지역예술인과 느린학습자가 함께하는 동행 프로젝트’와 ‘방문복지 현장 안전체계 구축을 통한 취약계층 보호사업’ 2개 사업이 선정됐다.

먼저 ‘지역예술인과 느린학습자가 함께하는 동행 프로젝트’는 느린학습자에게 맞춤형 문화예술 교육을 제공하는 사업이다. ‘느린학습자’는 법적 장애 기준에는 해당하지 않지만 학습과 정서적 발달, 사회적 관계 형성에서 어려움을 겪는 경계선 지능인을 뜻한다. 구는 문화예술 활동을 통해 이들의 학업 스트레스와 정서적 위축을 완화하고, 사회 적응력을 높일 계획이다.

또한 거동이 불편한 어르신과 장애인 등 문화소외계층을 대상으로 ‘찾아가는 예술 체험교육’을 운영한다.

구는 가족단위 인구와 학령기 아동 비율이 높은 지역적 특성을 반영해 누구도 소외되지 않고 문화·여가 생활을 누릴 수 있도록 이번 사업을 기획했다.

두 번째 사업은 ‘방문복지 현장 안전체계 구축을 통한 취약계층 보호사업’이다. 올해 구 예산의 사회복지 비중이 60%를 돌파할 만큼 복지 수요가 늘었고, 현장을 중심으로 한 복지서비스의 필요성도 커졌다. 구는 담당 공무원이 고위험 가정을 방문할 때 발생할 수 있는 각종 위기 상황에 대비할 수 있도록 표준화된 위기 대응 지침과 안전 매뉴얼을 마련할 계획이다.

아울러 구는 방문복지 담당 공무원에게 안전용품을 지원하고 심리지원을 연계해 현장 대응력을 높임으로써 취약계층에게 보다 안정적이고 지속적인 복지서비스를 제공할 방침이다.

이수희 강동구청장은 “이번 공모사업 선정으로 지역 특성에 맞는 맞춤형 복지사업을 추진하게 됐다”라며, “앞으로도 복지 사각지대를 해소하고 주민의 삶에 실질적인 도움이 되는 정책을 확대하여 누구도 소외되지 않는 따뜻한 강동을 만들어 나가겠다”라고 밝혔다.