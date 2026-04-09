20일부터 소득 기준 2단계로 단순화 10년간 최대 240만원 노후 자금 지원

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 소득 공백기 노후 준비를 돕는 ‘경남도민연금’ 가입자를 2만 명 넘게 추가로 모집한다. 지난 1월 첫 시행 당시 사흘 만에 조기 마감될 정도로 수요가 폭주하자 자격 기준을 완화하고 시스템을 보완해 사업 규모를 대폭 키운 것이다.

도는 9일 브리핑을 열고 오는 20일부터 열흘간 경남도민연금 가입 희망자 2만589명을 모집한다고 밝혔다. 이번 인원은 신규분 2만명에 지난 차수 잔여분 589명을 합친 수치다.

이번 접수는 도민 편의에 초점을 맞췄다. 기존 4개였던 소득 구간을 2개로 단순화해 신청 문턱을 낮췄다. 1차(20~24일)는 연 소득 5455만원 이하 1만 명을, 2차(27~30일)는 연 소득 9352만원 이하 1만589명을 각각 배정했다.

초기 혼잡을 막기 위한 시·군별 요일제도 병행한다. 월·화요일은 창원과 군 지역, 수·목요일은 창원 제외 7개 시 거주자가 대상이다. 금요일은 도내 전 지역에서 신청이 가능하다.

심사 탈락자에 대비한 ‘예비 가입자제’도 도입했다. 정원의 10%를 미리 선정해 부적격자 발생 시 즉시 충원함으로써 재접수의 번거로움을 없앴다.

이 사업은 개인형 퇴직연금(IRP)과 연계해 납입액에 따라 연간 최대 24만원, 10년간 240만원을 지원한다. 대상은 도내 거주 40~54세 근로·사업소득자다. 희망자는 경남도민연금 누리집에서 온라인으로 접수하면 된다.