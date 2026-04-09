- 미국, 철강·알루미늄·구리 품목관세 부과방식 변경에 따라…수출물품의 품목관세 부과대상 여부와 변경된 관세율을 재확인해야

[헤럴드경제= 이권형기자] 관세청은 미국이 철강…알루미늄…구리 등 품목관세 부과방식을 변경함에 따라 수출품목의 품목관세 부과대상과 변경된 관세율을 재확인해야한다고 9일 밝혔다.

미국 정부는 지난 2일(현지시각) 백악관 누리집을 통해 철강·알루미늄·구리 파생제품에 대한 품목관세 부과방식을 변경하는 내용을 대통령 포고문 및 팩트시트(Fact Sheet)를 통해 발표했다. 변경 사항은 현지시각 6일 0시 통관분부터 적용된다.

먼저 철강·알루미늄·구리 제품 및 파생제품의 전체 가격에 대해 25% 또는 50% 품목관세가 부과된다. 기존에는 철강, 알루미늄, 구리의 함량 가치과 비함량 가치를 구분해 함량 부분에는 품목관세 50%, 비함량 부분에는 임시수입추가관세 10%를 각각 부과했다. 이에 따라 건별로 철강·알루미늄·구리의 함량가치와 비함량가치를 산정해 미 CBP에 신고해 온 대미 수출기업은 산정 부담이 완화될 것이란 예상이다.

이어 부속서를 통해 품목관세 부과 및 제외 대상 품목을 미국 품목번호(HTS) 기준으로 새로이 공지됐다. 예를 들어 냉장고, 에어컨, 변압기 등은 철강, 알루미늄, 구리의 함량가치를 구분할 필요 없이 25% 관세가 부과되며, 화장품, 향수, 소화기 등은 철강 품목관세 대상에서 제외된다.

또한, 물품에 포함된 철강, 알루미늄, 구리 및 그 파생제품의 총 중량이 물품 전체 중량의 15% 이하인 경우 품목관세가 부과되지 않는다. 다만, 중량을 계산할 때 철강제 볼트, 베어링, 전동축 등 미국 품목번호(HTS) 기준으로 공고된 모든 관련 품목의 중 * 철강, 알루미늄, 구리 함량 부분은 품목관세 50%, 비함량 부분은 임시수입추가관세 10% 부과량을 포함하여 면밀하게 계산하고 판정해야 한다는 점에 유의해야 한다.

이번 조치로 철강·알루미늄·구리 품목관세 부과방식이 대폭 변경됨에 따라, 수출기업은 공고 내용을 확인해 부과 대상 여부와 정확한 미국 관세율을 재확인할 필요가 있다.

관세청은 우리 수출기업이 미국의 철강·알루미늄·구리 품목관세 공고 변경 내용을 손쉽게 확인 할 수 있도록 공고된 품목 전반에 대해 한-미 품목분류 연계표를 작성해 4월 중 공개할 예정이다.