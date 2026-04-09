‘자체 개발’ 비전인코더 및 LLM 통합한 VLM 계약서 등 복합 문서 정확히 읽고 추론 엑사원 모달리티 확장 속도 피지컬 인텔리전스까지 확장 목표 지표 점수 GPT-5 mini·Qwen3-VL 상회 오픈 웨이트 공개로 AI 생태계 확장 기여 한국어·韓문화 가장 잘 이해하는 AI로 진화 준비

[헤럴드경제=서경원 기자] LG가 AI(인공지능) 모델 고도화에 속도감 있는 성과를 내고 있다. LG AI연구원은 9일 텍스트와 이미지를 동시에 이해하고 추론하는 멀티모달 AI 모델 ‘엑사원(EXAONE) 4.5’를 공개했다.

엑사원 4.5는 LG AI연구원이 2021년 12월 국내 최초 멀티모달 AI 모델 ‘엑사원 1.0’을 개발하며 축적한 기술력을 바탕으로, 자체 개발한 비전 인코더(Vision Encoder)와 거대언어모델(LLM)을 하나의 구조로 통합한 비전-언어 모델(VLM,Vision Language Model)이다. 멀티모달이란 텍스트, 이미지, 음성, 영상 등 다양한 데이터 양식(모달리티)을 동시 처리하는 것을 가리킨다.

이번 모델은 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트에서 개발 중인 ‘K-엑사원’의 모달리티 확장을 위한 준비 단계이다. LG AI연구원은 올해 8월 프로젝트 2차수 종료 이후 3차수 진출이 확정되면 본격적으로 모달리티 확장에 나설 계획이며, 궁극적으로 엑사원을 가상 환경을 넘어 물리적 세계를 이해하고 판단하는 피지컬 인텔리전스로 발전시키는 것을 목표로 하고 있다.

엑사원 4.5는 계약서, 기술 도면, 재무제표, 스캔 문서 등 산업 현장에서 실제로 다루는 복합 문서를 정확하게 읽고 추론하는 능력에 강점이 있다. LG AI연구원은 엑사원 4.5의 멀티모달 AI 모델의 시각 처리와 추론 성능을 평가하는 벤치마크 점수 결과를 공개하며 경쟁력을 입증했다.

엑사원 4.5는 STEM(과학·기술·공학·수학) 성능을 측정하는 5개 지표 평균 77.3점을 기록해 미국 오픈AI의 GPT5-mini(73.5점), 앤트로픽 클로드 소넷 4.5(74.6점), 중국 알리바바 큐웬3 235B(77.0점)를 모두 앞섰다.

일반 시각 이해를 측정하는 3개 지표와, 이미지와 텍스트가 결합된 인포그래픽을 비롯해 전문 문헌 속 복합 정보를 읽어내는 문서 이해 및 추론 성능 평가 지표 5개를 포함한 13개 지표 평균 점수에서도 GPT5-mini와 클로드 소넷 4.5, 큐웬3-VL을 상회하는 성능을 보였다.

LG AI연구원 관계자는 “시각 능력 평가 지표에서 높은 평균 점수를 기록했다는 것은 AI가 문서 속 글자나 비정형 데이터를 단순히 인식하는 수준을 넘어, 맥락을 파악하고 질문에 답할 수 있는 이해력을 갖췄다는 의미”라고 설명했다.

엑사원 4.5는 성능과 함께 효율성 측면에서도 주목할 만한 결과를 보였다. 엑사원 4.5는 330억개 파라미터 규모로 지난해 말 공개한 K-엑사원의 약 7분의 1 크기이지만, 텍스트 이해 및 추론 영역에서 동등한 수준의 성능을 달성했다. 이는 LG AI연구원이 자체 개발한 하이브리드 어텐션 구조와 멀티 토큰 예측 기반의 고속 추론 기술을 적용한 결과다. LG AI연구원은 한국어와 영어 외에 스페인어, 독일어, 일본어, 베트남어까지 공식 지원 언어를 확장했다. 이날 LG AI연구원은 엑사원 4.5를 글로벌 오픈소스 플랫폼인 허깅페이스에 연구·학술·교육 목적으로 사용할 수 있도록 공개했다.

이진식 LG AI연구원 엑사원랩장은 “엑사원 4.5는 LG AI가 텍스트를 넘어 시각 정보까지 이해하는 멀티모달 시대로 진입했음을 보여주는 모델”이라며 “이번 모델을 시작으로 음성과 영상, 물리 환경까지 AI의 이해 범위를 확장해 산업 현장에서 실질적으로 판단하고 행동하는 AI를 만들어가겠다”고 밝혔다.

LG AI연구원은 엑사원을 한국의 역사와 문화, 사회적 맥락까지 깊이 이해하는 AI로 발전시키기 위한 노력을 이어가고 있다. 올해 1월에는 동북아역사재단으로부터 데이터를 제공받아 학습을 진행하고 있으며, 고품질 데이터를 보유한 국내 다른 기관들과의 협업을 논의하고 있다.