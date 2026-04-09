세계 1,2위 환적항만 간 항만운영 최적화 등 논의

[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 부산항만공사(BPA)는 싱가포르를 방문해 싱가포르 해사항만청(MPA, Maritime and Port Authority of Singapore)과 항만 운영 최적화 및 스마트항만 구축을 위한 협력 방안을 논의했다고 9일 밝혔다.

지난 8일 진행된 이번 협의는 양 항만의 인공지능 전환(AX)과 디지털 전환(DX)을 가속화하고, 데이터 기반 항만 운영체계 구축을 위한 협력 강화를 목적으로 추진됐다.

부산항만공사는 싱가포르 해사항만청과의 회의에서 항만 운영 데이터의 통합·연계 체계와 실시간 정보 활용 방안에 대해 심도 있게 논의했다. 특히 싱가포르항의 항만 입출항 최적화(PCO, Port Call Optimization) 시스템 운영 사례를 공유받아 부산항 적용 가능성을 검토했다.

또 양 기관은 항만 간 데이터 교환 체계 구축과 디지털 협력 확대 필요성에 공감하고, 실질적인 협력 과제 발굴 및 단계적 협력 추진 방안에 대해 논의했다. 선박 입출항 정보와 하역 일정 등 주요 데이터를 기반으로 선박 대기시간 단축과 항만 혼잡도 완화 등 항만 운영 효율성을 높일 수 있는 활용 방안에 대해 실무적인 논의를 진행했다.

양 항만간 이러한 협업 및 데이터 연계를 통해 협력 수준을 한 단계 높이고, 국제 물류 흐름의 가시성과 예측 가능성을 향상시킬 수 있을 것으로 기대된다.

송상근 부산항만공사 사장은 “앞으로도 세계적인 선진 항만들과의 협력을 통해 항만 운영 효율성을 높이고, 디지털 기반의 항만 운영체계를 고도해 나갈 계획이다”고 밝혔다.