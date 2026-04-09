4월부터 ‘슬기로운 회사생활’ 테마로 캠페인 진행 근로자 근무 환경 고려해 실천 항목 구성

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국앤컴퍼니그룹이 업무 현장의 소통과 협업 문화를 강화하기 위해 상호 신뢰 조직문화 캠페인 ‘약속대로 HANKOOK(한국)’을 전개한다고 9일 밝혔다.

‘약속대로 HANKOOK’은 지난 2023년 처음 도입된 조직문화 캠페인으로, 함께 일하며 지켜야 할 매너와 에티켓을 ‘약속’이라는 키워드에 담아 전달하는 프로그램이다.

올해 상반기에는 4월부터 ‘슬기로운 회사생활’을 테마로 캠페인을 진행한다. 사무직과 현장직의 근무 환경을 고려해 실천 항목을 구성한 것이 특징으로, 구성원들이 실제 업무 과정에서 마주하는 다양한 상황을 반영했다.

주요 슬로건으로는 ▷소통은 명확하게, 태도는 매너 있게 ▷회의는 심플하게, 결론은 분명하게 ▷꼭 필요한 회의실, 꼭 필요한 시간만큼 ▷함께 쓰는 공간, 함께 지키는 매너 ▷먼저 건넨 인사, 한 걸음 가까워진 우리 ▷정확한 인수인계, 안전한 교대의 시작 등이 선정됐다.

그룹은 캠페인 메시지 확산을 위해 국내 주요 사업장 내 회의실, 식당, 휴게실 등 임직원의 주요 동선에 실물 포스터를 부착했다. 아울러 사내 그룹웨어 공지를 통해 캠페인의 취지를 공유하고, 구성원이 댓글로 실천 다짐을 직접 남기며 자발적으로 참여할 수 있도록 독려하고 있다.

한국앤컴퍼니그룹 관계자는 “이번 캠페인은 업무 현장에서 놓치기 쉬운 기본적인 태도와 매너를 다시 점검하고, 더욱 편안하고 효율적으로 함께 일할 수 있는 환경을 만들기 위해 기획했다”며 “앞으로도 실제 근무 환경에 맞는 메시지를 지속해서 반영해 소통과 협업 중심의 조직문화를 강화해 나갈 계획”이라고 말했다.