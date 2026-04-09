참이슬 브랜드 부스 운영…현지 소비자 접점 넓혀

[헤럴드경제=정대한 기자] 하이트진로가 일본 벚꽃 시즌을 맞아 ‘우에노 벚꽃 페스타(3월 28~29일)’와 ‘나고야성 봄 축제(4월 4~5일)’에서 참이슬 브랜드 부스를 성공적으로 운영했다고 9일 밝혔다.

행사 부스에는 1만명 이상이 방문했다. 하이트진로는 복숭아에이슬을 베이스로 한 한정 소주 칵테일 ‘참이슬 탄산와리’를 선보였다. 약 2000잔이 전량 소진됐다. 두꺼비 캐릭터 포토존 등 체험형 콘텐츠는 온라인으로 확산되며 관련 SNS(사회관계망서비스) 콘텐츠가 1000건 이상 게재됐다.

일본에서는 최근 참이슬이 한국 드라마와 영화 속 ‘초록색 병 소주’로 젊은 층 사이에서 인기를 얻고 있다. 하이트진로는 참이슬 레몬 톡톡 등 현지 맞춤형 제품 출시와 함께 편의점·슈퍼마켓·드럭스토어로 유통망을 확장하고 있다.

하이트진로 해외사업본부 황정호 전무는 “일본 소비자들이 고유문화를 즐기며 자연스럽게 당사 브랜드를 경험하는 기회가 됐다”며 “앞으로도 현지 문화와 연계한 마케팅 활동을 전개해 참이슬 브랜드의 경쟁력을 강화하겠다”고 말했다.