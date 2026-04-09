실행력 높일 ‘노·경 공동 태스크(Task)’도 출범

[헤럴드경제=박지영 기자] LG이노텍이 임직원의 건강과 안전을 최우선 가치로 삼고 안전한 일터 조성을 위한 ‘노·경(노동조합·경영진) 공동 실천 협약식’을 개최했다고 9일 밝혔다.

이번 협약은 노경이 공동의 책임 의식을 바탕으로 건강하고 안전한 일터 조성에 나서야 한다는 협력 필요성에 공감하며 추진됐다. 협약식에는 문혁수 사장과 이중일 노동조합 위원장 등 주요 관계자들이 참석했다.

양측은 공동 선언문을 통해 상호 신뢰와 소통을 기반으로 안전한 일터 조성을 위한 최적의 방법을 함께 발굴하고 실행해 나가기로 했다.

아울러 구성원의 일과 삶의 균형을 지원하는 케어(Care) 체계를 마련하고, 심리적·신체적 안정 속에서 역량을 발휘할 수 있는 건강한 조직 문화를 조성한다는 방침이다.

실행력을 높이기 위한 조직도 마련된다. LG이노텍은 이달 중 ‘노·경 공동 태스크(Task)’를 출범시켜 현장에서 체감할 수 있는 안전·건강 관련 과제를 공동으로 추진할 계획이다.

사내 안전문화 확산을 위한 노사 합동 안전·건강 브랜드 도입과 다양한 안전·건강관리 프로그램 사내 신규 도입 등이 주요 과제로 검토된다.

지역사회와 협력사를 대상으로 한 안전·건강 관련 사회공헌 활동도 확대해 기업의 사회적 책임을 강화할 예정이다.

이중일 위원장은 “회사의 성장이 곧 조합원의 행복으로 이어질 수 있도록 경영진과 함께 안전한 근무 환경을 만들어 나가겠다”고 말했다. 문혁수 사장은 “임직원의 안전과 건강을 최우선에 두겠다는 약속을 구체적인 실행으로 이어가겠다”며 “경영진도 현장의 목소리에 귀 기울여 끝까지 함께하겠다”고 밝혔다.