위 점막 보호·염증 개선 효과 확인…활용 가능성 확대

[헤럴드경제=정대한 기자] hy가 특허 프로바이오틱스 ‘HP7’의 위 점막 보호 및 염증 개선 효과를 확인하고, 국제학술지 ‘Journal of Medicinal Food’에 논문을 게재했다고 9일 밝혔다.

‘HP7’은 김치에서 분리한 한국형 프로바이오틱스다. hy가 독자 개발해 자사 주요 브랜드에 적용 중인 핵심 균주다.

연구는 수원대 이유현 교수 연구팀과 공동 수행으로 이뤄졌다. 헬리코박터 파일로리 감염을 유도한 동물모델에 HP7 생균과 열처리 균체를 4주간 각각 적용한 결과 혈액 내 감염 지표 감소, 염증성 사이토카인 6종 감소, 위 조직 손상 완화 효과를 확인했다.

이유현 교수는 “주목할 점은 HP7이 생균 상태뿐만 아니라 포스트바이오틱스 형태에서도 동일한 수준의 항염 및 위 점막 보호 효과를 입증했다는 것”이라며 “생존 여부와 관계없이 균체 성분 자체가 가진 고유 기능성을 과학적으로 뒷받침한 결과라는 점에서 의미가 크다”고 강조했다.

연구의 핵심은 HP7이 생균 상태뿐 아니라 포스트바이오틱스(비활성화 균체) 형태에서도 동일한 수준의 효과를 입증했다는 점이다. 포스트바이오틱스는 열처리 등으로 비활성화된 균체 또는 유래 성분으로 안정성이 높고 다양한 제형에 활용할 수 있어 응용 가능성이 넓다.

최일동 hy 신성장팀장은 “이번 논문을 통해 HP7의 포스트바이오틱스 활용 가능성을 확인했다”며 “앞으로도 자체 보유 중인 균주 연구를 기반으로 차세대 바이오틱스 분야를 선도하겠다”고 말했다.