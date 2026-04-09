GI-128 전임상 결과 및 GI-102 고정용량 투여 가능성 공개 자체 GI-SMART 플랫폼 기반 대식세포 인게이저 가치 입증

[헤럴드경제=최은지 기자] 지아이이노베이션은 오는 17일부터 22일(현지시간)까지 미국 샌디에고에서 열리는 미국암연구학회(AACR 2026)에서 연구 결과 2건을 포스터로 발표한다고 9일 밝혔다.

이번 학회에서 자체 플랫폼인 ‘GI-SMART™’를 통해 도출한 신규 파이프라인 GI-128의 전임상 결과와 면역항암제 GI-102의 임상 데이터 분석 결과를 공개할 예정이다.

전임상 결과를 공개하는 GI-128은 종양세포의 면역관문 단백질인 PD-L1과 대식세포 수용체 LILRBs를 동시에 타깃하는 이중항체 형태의 대식세포 인게이저(macrophage engager)다. 대식세포는 종양 미세환경의 20~40%를 차지해 차세대 면역항암제 전략으로 주목받고 있다.

앞서 글로벌 제약사 노바티스와 사노피는 드렌바이오와 각각 약 4조원 및 5조원 규모의 대식세포 인게이저 기술이전 계약을 체결한 바 있으며, GI-128은 2024년 국가신약개발사업단(KDDF) 과제로 선정되며 개발 가치를 인정받았다.

함께 발표되는 GI-102 관련 연구는 임상 1상 데이터를 기반으로 한 PK/PD(약동학/약력학) 모델링 및 시뮬레이션 분석 결과다.

서울아산병원 임형석 교수팀과 협업한 이번 연구를 통해 GI-102의 고정용량(fixed dosing) 투여 가능성을 평가했다. 기존 IL-2 기반 치료제는 독성 문제로 체중 기반 투여 방식을 주로 사용해 편의성이 낮았으나, GI-102는 우수한 안전성을 바탕으로 고정용량 투여 시의 치료 편의성과 확장성 확보 가능성을 제시했다.

현재 지아이이노베이션은 면역항암제 GI-101A, GI-102 및 알레르기 치료제 GI-301(YH35324) 등 3개 파이프라인을 임상 2상 단계에 진입시켰으며, GI-108의 임상 1상도 진행 중이다.

장명호 지아이이노베이션 대표는 “GI-SMART™ 플랫폼과 AI를 활용해 다수의 신규 파이프라인을 지속적으로 도출하고 있다”며 “글로벌 시장에서 경쟁력 있는 후보물질을 지속적으로 선보일 계획”이라고 밝혔다.