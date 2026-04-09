모태펀드 장기·스케일업 투자 확대 필요성 논의 민간 투자·정책금융 결합해 유니콘 육성 속도 “초기 마중물 넘어 후속 대형 투자 생태계 구축해야”

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부는 9일 한국벤처투자에서 노용석 제1차관 주재로 ‘모태펀드 장기·스케일업 투자 업계 간담회’를 열고 AI·딥테크 분야를 중심으로 한 ‘차세대 유니콘 펀드’ 추진 방향을 논의했다고 밝혔다.

이번 간담회는 중소기업 스케일업을 위해 운용돼 온 펀드의 현황과 성과를 점검하고, 차세대 유니콘 발굴·육성을 위해 모태펀드가 벤처투자 시장에서 인내자본으로서 어떤 역할을 해야 하는지 논의하기 위해 마련됐다.

한국벤처투자는 ‘차세대 유니콘 펀드’ 운영 계획을 발표했다. 올해 신설된 이 펀드는 지난해 추가경정예산에 반영돼 출범한 ‘넥스트 유니콘 프로젝트’의 핵심 프로그램이다. 스타트업, 스케일업, 유니콘으로 이어지는 단계별 성장 지원 체계 가운데 세 번째 축에 해당하는 민·관 협업 기반 스케일업 지원 프로그램이다.

프로젝트는 스타트업 단계 기업당 20억원, 스케일업 단계 100억원, 유니콘 단계 600억원+a와 해외 진출 지원으로 이어지는 구조다.

민간 벤처캐피탈 등이 AI·딥테크 등 성장 유망기업에 선투자한 뒤 추천하면, 한국벤처투자와 기술보증기금이 투자와 보증을 동시에 심사해 기업당 총 600억원 규모의 성장자금을 공급한다. 구조는 민간 VC 200억원 이상 투자, 모태펀드 200억원 매칭 투자, 기술보증기금 200억원 투자연계보증 방식이다.

우리벤처파트너스 김창규 대표는 모태펀드 스케일업 펀드를 통한 투자 사례와 성과를 소개했다. 미국 보스턴으로 진출한 일리미스테라퓨틱스 사례를 언급하며 스케일업 단계의 대규모 투자가 사업 확장과 글로벌 진출을 가속화하는 핵심 요인이라고 설명했다. 그러면서 모태펀드와 같은 인내자본이 혁신기업의 스케일업 투자를 견인할 필요가 있다고 강조했다.

간담회에서는 미래 유니콘 육성을 위한 정책 방향도 논의됐다. 차세대 유니콘 육성 프로젝트의 딥테크 분야 스케일업 펀드를 운용하는 KB인베스트먼트 윤법렬 대표는 딥테크 분야 특성상 장기적 관점의 투자와 운용이 필수적이라며, 장기 투자 계획을 마련한 운용사를 우대 선정하는 등 정책 지원 확대가 필요하다고 제안했다.

모태펀드 스케일업 펀드를 통해 217억원을 투자받은 보스반도체 박재홍 대표는 정책펀드를 통한 대규모 투자가 기업 신뢰도를 높이고 후속 투자 유치로 이어지는 중요한 기반이 됐다고 밝혔다. 투자 유치가 기업 성장의 전환점으로 작용했다는 설명이다.

참석자들은 초기 단계의 마중물 투자에 그치지 않고, 스케일업 단계에서 과감한 후속 투자와 장기 자금 공급이 이어지는 투자 생태계 구축이 필요하다는 데 뜻을 같이했다.

노용석 중기부 제1차관은 “유니콘은 단기간에 만들어지는 것이 아니라 장기적이고 지속적인 투자 속에서 성장하는 것”이라며 “모태펀드를 중심으로 장기·스케일업 투자를 확대하고 민간 자금 유입을 촉진해 혁신 벤처·스타트업이 글로벌 유니콘으로 도약할 수 있는 기반을 강화하겠다”고 말했다.