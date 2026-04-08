권기창·김의승·권광택 ‘3파전’

[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]국민의힘 안동시장 예비후보로 활동해 온 권백신 전 코레일관광개발 대표가 7일 권광택 예비후보 캠프를 찾아 단일화 했다.

권 전 대표는 전날 후보직 사퇴를 결정한 데 이어 이날 권광택 예비후보와의 단일화를 공식 선언했다.

단일화 선언과 동시에 권 전 대표는 권광택 예비후보 캠프의 총괄선거대책위원장직을 수락했다.

이에 대해 권광택 예비후보는 권 위원장의 합류를 환영했다.

이날 권광택 예비후보는 도시혁명 프레임, 격차 돌파 프레임, 리더 교체 프레임, 성장 폭발 프레임, 자존심 회복 프레임 등 안동 대전환을 위한 핵심전략을 발표했다.

권광택 예비후보는 “안동을 향한 진심어린 고민 끝에 큰 결단을 내려준 권백신 위원장에게 깊은 경의를 표한다”며 “권 위원장의 비전인 ‘실용적 안동 발전론’을 적극 수용해 반드시 경선 승리로 보답하겠다”고 말했다.

이번 단일화로 인해 국민믜힘 안동시장 선거 최종 후보로 권광택 예비후보를 포함해 권기창·김의승 예비후보 등 3파전으로 재편됐다.