‘TERRA X SON7’ 광고·에디션 출시…체험형 프로모션 강화

[헤럴드경제=정대한 기자] 하이트진로가 테라 출시 7주년을 맞아 손흥민을 앞세운 ‘TERRA X SON7’ 통합 캠페인을 강화한다고 8일 밝혔다.

지난달 공개한 TV광고 2편은 공개 2주 만에 유튜브 기준 2000만뷰를 돌파했다. 이에 손흥민 사진과 친필사인이 포함된 에디션 제품에 대한 호응에 따라 452㎖ 캔과 500㎖ 병 2개를 추가 운영한다.

공식 인스타그램의 AI(인공지능)필터 게임 ‘오늘 테라 쏠 사람은 누구’는 현재 8만건 이상의 접속률을 기록 중이다. 오프라인에서는 주요 상권을 중심으로 ‘7초를 맞춰라’, ‘테라 빙고 게임팩’ 등 체험형 프로모션을 진행한다. 이달 중순부터는 스푸너·피크닉매트·리유저블백 등 협업 굿즈를 출시한다.

한편 테라는 2019년 3월 출시 후 39일 만에 최단기간 100만 상자를 돌파했다. 출시 7년을 맞은 현재 누적 판매량은 60억병((330㎖ 병)이다.

하이트진로 마케팅실 관계자는 “손흥민 선수와 통합 캠페인을 통해 소비자들이 일상에서 테라를 자주 접하고 긍정적인 브랜드 경험을 하도록 노력하겠다”고 말했다.