[헤럴드경제=최원혁 기자] 개그맨 박성광이 먼저 세상을 떠난 동료 고(故) 박지선을 언급하며 그리움을 전했다.

6일 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에는 KBS 22기 공채 개그맨 동기인 박성광, 박영진, 허경환이 게스트로 출연했다.

이날 방송에서 이들은 2007년에 데뷔해 20년 차를 맞은 소회를 밝히며 김준현, 장도연, 김원효, 양상국 등 동기들의 이름을 차례로 나열했다. 신동엽 역시 “다 잘나가기가 쉽지 않은데”라며 이들의 활약에 공감했다.

동기들의 이름이 언급되던 중 박성광은 “(박)지선이도, 박지선도”라고 덧붙이며 세상을 떠난 동기 박지선을 챙겼다.

이에 신동엽은 “그렇지. 우리 지선이, 우리 지선이”라고 나지막이 읊조리며 하늘을 향해 손 인사를 건넸다.

이를 본 박성광도 함께 손을 흔들며 고인을 향한 인사를 건넸다.

故 박지선은 지난 2020년 11월2일 서울 마포구 자택에서 모친과 함께 숨진 채 발견됐다. ‘개그 콘서트’에서 함께 코너를 진행하는 등 절친한 동기였던 박성광인 이후에도 고인에 대한 그리움을 숨기지 않아 왔다.

앞서 박성광은 2024년 9월 방송된 채널A ‘오은영의 금쪽상담소’에 출연해 고인에 대해 언급했다. 원래 밝은 성격이었던 박성광은 故 박지선이 떠난 뒤 공황장애와 우울증을 겪었다고 밝힌 바 있다.

박성광은 “사실 밝았는데 계기가 한번 있고 나서 갑자기 이렇게 됐다. 지인이 하늘나라로 간 이후”라고 털어놓았다. 이어 “내가 너무 잘 지내고 있다는 게 미안할 때도 있고 생각을 안 하려고 하면 그 생각을 안 하려고 하는 것도 미안하다. 한번 유튜브에서 지선이 영상을 보면 계속 뜬다. 웃다가도 미안해진다”고 털어놓았다.