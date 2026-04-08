스노우 VIP 1개월(월 1만1900원) 이용권 제공

[헤럴드경제=정호원 기자] BC카드가 금융 플랫폼 최초로 사진 편집 및 카메라 서비스 ‘스노우 VIP 1개월 무료 이용권’을 제공하는 이벤트를 진행한다고 8일 밝혔다.

네이버 자회사 스노우는 글로벌 1위 카메라 앱으로 2015년 출시 이후 일본과 동남아시아 등에서 인기를 얻으며 전 세계 누적 다운로드 4억회 이상, 가입자 2억명 이상을 기록하고 있다.

이번 이벤트는 5월 3일까지 생활금융플랫폼 ‘페이북’에서 진행되며 BC카드 회원사(우리·하나·NH농협·KB국민·신한·BC바로카드, IBK기업·BNK부산·BNK경남·SH수협·광주은행, iM뱅크) 고객이면 누구나 참여할 수 있다.

참여 고객 전원에게는 ‘스노우 VIP 1개월 이용권(월 1만1900원)’이 제공된다. ‘스노우 VIP’는 일반 버전 대비 ▷증명사진 생성 ▷벚꽃 사진 전용 필터 ▷체형 보정 ▷숏폼 영상 제작 등 최신 AI 기능을 보다 자유롭게 이용할 수 있는 구독 서비스다.

참여 방법도 간단하다. 페이북 앱 내 이벤트 페이지에서 ‘구독권 받기’ 버튼을 클릭하면 쿠폰 번호가 발급되며, 이를 스노우 앱 쿠폰함에 등록하면 즉시 서비스를 이용할 수 있다.

‘스노우 VIP’ 서비스를 이용하면 직접 촬영한 사진을 전문가 수준으로 간편하게 보정할 수 있을 뿐 아니라, AI 기반 영상 생성도 가능해 고물가로 사진 촬영 비용 부담이 커진 요즘 유용한 서비스로 활용할 수 있다.

BC카드는 스노우와 제휴 프로모션을 통해 500만 월간 활성화 이용자수(MAU)를 보유한 페이북 앱 이용자에게 서비스 체험 기회를 제공하고, AI 카메라가 제공하는 일상의 편리함과 즐거움을 보다 널리 알릴 수 있을 것으로 기대하고 있다.

하현남 BC카드 상무는 “스노우와의 파트너십을 통해 페이북 고객들에게 최신 AI 서비스 경험을 무료로 제공할 수 있게 돼 기쁘다”며 “다양한 디지털 기업과의 제휴를 통해 고객의 소비 생활에 실질적인 도움이 되는 서비스를 지속적으로 선보일 것”이라고 밝혔다.