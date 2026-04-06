[헤럴드경제=최원혁 기자] 폐암 말기 환자가 자신보다 28살 어린 새 아내에게 약 3억위안(약 655억원)을 유산으로 남겨 전처 가족과 분쟁이 벌어졌다.

6일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 하이난에 거주하던 61세 남성 허우 씨는 자신의 전 재산을 33세 젊은 아내 리위안에 넘겼다.

두 사람은 약 28세의 나이 차이를 극복하고 10년 전 결혼했으며 5세 아들을 두고 있다.

리위안은 21세 때 허우씨의 물류회사에서 일하며 그와 인연을 맺은 것으로 전해졌다.

두 사람은 지난해 11월 SNS 계정을 통해 허우의 말기 폐암 판정 소식을 직접 알렸다. 리위안은 “보살핌을 받고 싶었던 소녀에서 하루아침에 암 환자의 보호자가 됐다”며 남편이 항암 치료 다섯 차례를 받는 동안 한 번도 곁을 떠나지 않았다고 밝혔다.

결혼 당시 허우씨는 전처와의 사이에서 낳은 두 자녀의 상속 문제를 고려해 혼전 계약서를 작성했던 것으로 전해진다. 그러나 말기 암 진단 이후 총 3억위안 상당의 재산을 리위안에게 모두 이전하면서 갈등이 불거졌다.

허우씨는 투병 과정에서 아내를 “정신적 버팀목”이라고 표현하며 자신이 세상을 떠난 뒤 아내와 어린 아들에게 삶을 보장하기 위해 이 같은 결정을 내렸다고 밝혔다. 하지만 그의 결정에 전처와 자녀들은 강한 반발 중인 것으로 알려졌다.

이에 대해 리위안은 “재산 이전은 남편이 독립적으로 내린 결정”이라며 “우리 관계는 돈이 아닌 사랑에 기반한 것”이라고 강조했다.

사연을 접한 현지 누리꾼들의 의견도 엇갈렸다. 일부는 다른 자녀들을 외면한 선택이라고 비판적인 반응을 보였다. 반면 또 다른 누리꾼들은 “실제로 곁을 지킨 사람에게 재산을 남기는 것은 자연스러운 일”이라며 동의하는 반응을 보이기도 했다.