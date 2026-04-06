2026년 지방세입 체납관리단, 8명 채용해 체납자 실태조사 수행

[헤럴드경제(나주)=김경민기자]전남 나주시는 2026년 지방세입 체납관리단을 통해 체납자 실태조사 업무를 수행할 기간제 근로자를 공개 모집한다고 밝혔다.

모집 인원은 총 8명이며 이들은 전화 상담과 실태조사 업무를 병행하게 된다. 근무 기간은 8월 1일부터 11월 30일까지이며 하루 6시간씩 주 5일 근무한다.

체납관리단은 지방세와 세외수입 체납세 전반에 대한 교육을 수료한 후 전화 상담과 체납자 방문을 통해 체납자의 실제 납부 능력과 생활 실태 등을 파악하여 유형별 맞춤형 징수 활동을 추진할 방침이다.

응시 자격은 공고일인 4월 6일 기준 나주시에 주민등록상 주소를 둔 만 18세 이상으로, 나주시 지방세, 세외수입 체납이 없는 사람이며 서류 심사 및 면접을 거쳐 적격자를 선발한다.

지원자는 시 누리집에서 관련 서류를 내려받아 작성한 후 4월 8일부터 16일까지 나주시청 1층 세무과 징수팀에 방문하여 신청하면 된다.

자세한 사항은 나주시청 누리집 ‘열린시정-공고-채용정보’에서 확인할 수 있으며 기타 문의는 나주시 세무과 징수팀(☎ 061-339-8563)으로 하면 된다.

정종도 시민행정교통국장은 “체납관리단 운영을 통해 체납자 실태를 보다 정확히 파악하여 맞춤형 징수 활동을 추진할 것”이라며 “고의적 납부 기피자에 대해서는 엄정 대응하되 생계형 체납자에 대해서는 복지 연계를 지원할 예정이다”고 말했다.