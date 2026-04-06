디지털화폐 및 예금 토큰 실증 사업 ‘예금 토큰’ 실거래·재정 집행 적용 QR 결제, P2P 송금 등 사용성 강화

LG CNS는 한국은행이 추진하는 기관용 디지털화폐 및 예금 토큰 실증 사업인 ‘프로젝트 한강’ 2단계에 참여한다고 6일 밝혔다.

프로젝트 한강은 한국은행과 정부, 은행권 등이 협력해 예금 토큰이 새로운 결제 수단이자 재정 집행 수단으로 활용될 수 있는지 검증하고, 향후 상용화까지 연계하는 프로젝트다. LG CNS는 프로젝트 한강 1단계에 이어 2단계에서도 주사업자로 참여해 디지털화폐 시스템 운영 및 고도화를 담당한단 방침이다.

이번 단계에서는 은행 예금을 토큰 형태로 전환한 ‘예금 토큰’을 일반 국민 대상 실거래와 국고보조금 집행에 적용하는 방안이 추진된다.

LG CNS는 2단계의 핵심으로 예금 토큰 상용화를 위한 기반 마련을 꼽았다. 특히 예금 토큰을 국고보조금 등 공공 재정 집행에 적용하는 사례는 세계 최초라는 설명이다. 구체적으로 정부가 상반기 중 착수 예정인 전기차 충전시설 구축 사업의 보조금을 예금 토큰으로 지급하는 방식이 검토되고 있는 것으로 알려졌다.

LG CNS에 따르면, 보조금이 예금 토큰으로 지급될 시 집행부터 최종 결제까지 전 과정이 블록체인상에 실시간으로 기록돼 투명성이 높아진다. 또 예금 토큰을 활용한 디지털 바우처는 특정 목적에만 사용되도록 사전에 용도, 기간, 금액 등을 설정할 수 있어 보조금을 보다 효과적으로 집행할 수 있다.

LG CNS는 2단계 사업에 앞서 예금 토큰 이용 편의성 확대를 위한 생체인증, 개인 간 송금, 예금 토큰 자동 입출금 등 신규 기능을 개발했다고 밝혔다. 이를 기반으로 일반 소비자가 예금 토큰을 사용할 수 있는 은행과 사용처를 확대한단 방침이다.

더불어 기존 KB국민은행, 신한은행, 우리은행, 하나은행, IBK기업은행, NH농협은행, BNK부산은행에 더해 BNK경남은행과 아이엠뱅크도 참가 의사를 밝혔다고 LG CNS는 설명했다. 소비자들은 해당 은행 예금을 예금 토큰으로 전환해 지정된 온·오프라인 매장에서 QR코드로 결제할 수 있다. 사용처도 편의점, 마트, 커피숍, 서점 등으로 확대될 예정이다.

이어 LG CNS는 예금 토큰 기반 결제의 강점으로 수수료 절감을 내세웠다. 중간 결제 단계를 삭제해 가맹점의 수수료 부담을 낮춰, 대형 사업자와 소상공인의 비용 절감에 도움이 될 것이란 분석이다.

아울러 이 회사는 소비자에게도 결제 편의성, 높은 보안성 등 효율적인 결제 경험이 제공될 것으로 기대하고 있다.

김홍근 LG CNS 디지털비즈니스사업부장은 “공공 재정과 민생 전반에 안정적으로 활용될 수 있는 디지털화폐 인프라를 지속해서 고도화할 것”이라며 “예금 토큰 중심의 다양한 혁신 서비스 구현도 적극 지원하겠다”고 말했다. 차민주 기자