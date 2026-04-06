도미노피자, ‘봄날 반값 피크닉’ 프로모션 이미지 [도미노피자 제공]
도미노피자, ‘봄날 반값 피크닉’ 프로모션 이미지 [도미노피자 제공]

[헤럴드경제=박연수 기자] 도미노피자가 ‘봄날 반값 피크닉’ 할인 행사를 진행한다고 6일 밝혔다.

이번 행사는 지난해 4월 이후 주문 이력이 없는 도미노피자 자사앱 회원들에게 6~12일 모든 피자(M, L) 방문 포장 50% 할인 쿠폰을 제공한다.

도미노피자 관계자는 “다시 찾아온 봄처럼 도미노피자를 다시 찾아 주실 회원분들에 대한 반가움을 담아 봄날 반값 피크닉 프로모션을 진행한다”고 말했다.


siuu@heraldcorp.com