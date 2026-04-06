100% 자회사 형태 의왕에 사업장 구축, 하반기 운영 시작 K-디저트로 시작 카페·공간관리 등 사업 확대

[헤럴드경제=정경수 기자] 현대자동차가 장애인 고용 확대와 사회적 책임 강화를 위해 자회사형 장애인 표준사업장 ‘현대무브’를 설립했다.

현대차는 100% 지분을 출자해 현대무브를 설립했다고 6일 밝혔다. 이는 장애인 근로자의 자립과 성장을 지원하기 위한 새로운 형태의 일터 구축 차원이다.

현대무브는 경기 의왕시에 사업장을 마련하고 장애인 채용을 통해 올해 하반기부터 본격 운영에 들어갈 예정이다. 사명에는 장애인 근로자들이 일을 통해 사회 구성원으로 성장하고, 이들의 결과물이 고객의 마음을 움직인다는 의미를 담았다.

현대무브는 체계적인 직무 교육을 통해 장애인 근로자를 전문 인력으로 육성할 계획이다. 첫 사업으로는 구움약과, 쌀마들렌 등 전통 간식을 현대적으로 재해석한 ‘K-디저트’ 베이커리 제조를 추진한다.

향후에는 종이 소재를 활용한 친환경 굿즈 제작을 비롯해 ▷카페 운영 ▷사내 공간 관리 ▷업무용 차량 관리 등으로 사업 영역을 단계적으로 확대할 방침이다.

근로 환경도 장애인 친화적으로 조성했다. 이동과 근무에 불편이 없도록 시설 전반을 설계했으며, 근무 외 시간에는 자기계발 교육과 문화·취미 프로그램을 제공한다. 정신건강 지원 프로그램도 도입해 정서적 안정까지 지원할 계획이다.

현대무브는 장애인 근로자 개인뿐 아니라 가족의 부담도 줄이는 역할을 목표로 한다. 근로 참여를 통해 돌봄 부담을 완화하고 가족의 시간적·경제적 여유를 확대한다는 취지다. 현대무브는 이달부터 장애인 채용을 시작해 지속적으로 인력을 확대할 계획이다.

현대차 관계자는 “현대무브는 기업이 사회적 약자와 공존하며 함께 성장하기 위한 고민의 결과”라며 “장애인 직원들이 성취감을 느끼고 자립할 수 있도록 동반자 역할을 해 나갈 것”이라고 말했다.