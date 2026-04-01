유럽 시장서 연이어 경쟁력 입증

한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)는 초고성능 퍼포먼스 타이어 ‘벤투스 에보’(사진)가 유럽 유력 자동차 전문지 주관 초고성능 타이어 테스트에서 연이어 최상위 성적을 거뒀다고 1일 밝혔다.

한국타이어의 ‘벤투스 에보’는 최근 독일 유력 자동차 전문지 ‘아우토 빌트’에서 실시한 타이어 비교 테스트에서 단독 1위에 올랐다.

한국타이어를 포함한 미쉐린, 굿이어), 피렐리 등 50개 브랜드 245/45R19 규격 제품을 BMW ‘5 시리즈’ 차량에 장착해 마른 노면, 젖은 노면에서 10여 개 평가 항목에 대한 성능을 종합적으로 테스트했다.

테스트 결과, ‘벤투스 에보’는 젖은 노면 핸들링 테스트서 상위 20개 제품 중 가장 빠른 랩타임을 기록했으며, 마른 노면에서도 탁월한 핸들링 성능을 안정적으로 선보였다. 특히, 차량의 안전과 직결된 제동 성능 부문에서는 테스트 제품 가운데 가장 짧은 제동 거리를 기록하며 아우토 빌트 관계자들로부터 높은 평가를 받았다.

아울러 아우토 빌트의 SUV(스포츠유틸리티차량) 전문 자매지 ‘아우토 빌트 알라드’가 주관한 성능 비교 테스트에서도 압도적인 퍼포먼스를 과시하며 1위에 올랐다. 255/45R19 규격 9개 제품을 온·오프로드 노면에서 테스트한 결과 모든 노면에서 ‘벤투스 에보’가 가장 뛰어난 성능을 기록했다.

해당 테스트에서 ‘벤투스 에보’는 젖은 노면 성능 평가에서 핸들링 평균 최고 속도, 시속 100㎞ 급제동 시 최단 제동 거리를 기록하며 테스트 제품 중 유일한 최고의 타이어로 평가받았다.

‘아우토 빌트’ 및 ‘아우토 빌트 알라드’ 모두 총평을 통해 “한국타이어의 ‘벤투스 에보’는 젖은 노면 및 마른 노면 모두에서 탁월한 핸들링 성능과 제동력, 접지력을 보유한 제품”이라고 호평했다. 서재근 기자