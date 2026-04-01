2월 대비 1% 늘어…넉 달만에 증가세로

[헤럴드경제=김진 기자] 지난해 말 개인정보 유출 사태 이후 감소세를 보이던 쿠팡 앱 이용자 수가 지난달 소폭 증가한 것으로 나타났다.

1일 리테일 분석 서비스 와이즈앱·리테일에 따르면 지난 3월 쿠팡의 월간활성이용자 수(MAU)는 3344만6355명을 기록했다. 2월의 3312만3043명보다 1% 증가한 수치로, 4개월 만에 증가세로 돌아섰다.

쿠팡은 지난해 11월 말 개인정보 유출 사실이 알려졌다. 이후 쿠팡 앱 이용자 수는 지난해 12월부터 올해 2월까지 석 달간 내리 감소했다.

다만 종합몰 앱 상위 8개 중 GS SHOP(15.7%), 네이버플러스 스토어(5.9%), 알리익스프레스(4.6%), CJ온스타일(4.1%), 테무(3.7%), 11번가(2.6%) 등 대부분 앱의 사용자 수 증가율은 쿠팡보다 높았다.

8개 종합몰 앱 중에서 이용자 수가 줄어든 곳은 G마켓(지마켓)(-0.4%)뿐이다.

한편 와이즈앱·리테일은 패널을 통한 통계적 추정으로 앱 사용자 수를 조사해 발표한다.