2023년부터 밥상공동체복지재단과 4년째 나눔 동행, 소외계층 지원 확대

ICT 기술을 기반으로 사회문제 해결을 돕는 ㈜데이터유니버스(대표 강원석)가 지난 3월 31일 국가유공자 및 보훈대상자 예우를 위해 밥상공동체복지재단 연탄은행에 성금 1,200만 원을 기탁했다고 밝혔다.

이번에 전달된 성금은 연탄은행이 매주 수요일 국가유공자 및 보훈대상자 어르신을 대상으로 운영하는 무료 급식 프로그램 ‘보훈 밥상’의 운영비로 전액 사용될 예정이다.

데이터유니버스는 2023년부터 에너지 및 의료 취약계층, 저소득층 아동 등 복지 사각지대에 놓인 이웃을 위해 지속적인 사회공헌 활동을 진행해왔다. 특히 올해는 ‘더 나은 세상을 만드는 기업’이라는 경영 이념을 바탕으로 국가를 위해 헌신한 분들에 대한 예우 차원에서 후원 대상을 보훈대상자까지 확대했다.

데이터유니버스 강원석 대표는 “기존 취약계층 지원에 이어 국가유공자 및 보훈대상자 어르신들께 마음을 전할 수 있어 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 도움이 필요한 이웃들을 지속적으로 발굴해 후원 대상을 더욱 확대해 나갈 것”이라고 전했다.

한편, 데이터유니버스는 올해로 4년째 밥상공동체복지재단과 인연을 맺고 지역사회 소외계층을 위한 진정성 있는 나눔 활동을 지속적으로 이어가고 있다.