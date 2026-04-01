4월 인도 고객 대상 최대 20만원 할인

[헤럴드경제=권제인 기자] 미니(MINI) 코리아가 4월 한 달 동안 ‘MINI 액세서리 번들링 패키지’ 구매 고객을 대상으로 특별 프로모션을 진행한다고 1일 밝혔다.

MINI 액세서리 번들링 패키지는 ‘세상에 같은 MINI는 없다’라는 MINI의 브랜드 철학을 바탕으로, 출고 초기부터 다양한 오리지널 액세서리를 적용해 차량에 개성을 더할 수 있도록 구성된 상품이다.

이번 프로모션은 4월 중 차량 인도 완료 고객을 대상으로 하며, 차량 구매 시 패키지를 함께 선택하면 최대 20만원의 추가 할인 혜택이 제공된다.

패키지는 MINI 쿠퍼, 에이스맨, 컨트리맨 등 MINI 패밀리 5개 모델을 대상으로 총 32가지 구성으로 운영된다. 보닛 스트라이프와 사이드 미러 캡, 플로팅 허브 캡, 루프 캐리어 및 루프 박스 등 다양한 MINI 오리지널 액세서리가 포함되며, 모든 구성품은 BMW 그룹 본사에서 제작돼 1년간 무상 보증이 제공된다.

또한 해당 패키지는 액세서리 개별 구매 대비 30% 이상 할인된 가격으로 구성돼 최대 49만3000원까지 절감할 수 있으며, 여기에 이번 프로모션 혜택이 더해져 고객 부담을 더욱 낮췄다.

MINI 액세서리 번들링 패키지는 차량 출고 시 1회에 한해 제공되며, BMW 파이낸셜 서비스 코리아 금융 상품 이용 고객에게만 적용된다. 또한 차량 할부 기간과 동일한 조건으로 패키지 구매 비용을 분납할 수 있다.