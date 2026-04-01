시공능력평가 상위 10곳 중 5개년 품질관리 1위 AI·드론·데이터 분석 활용해 품질 관리

[헤럴드경제=서정은 기자] DL이앤씨는 국토교통부 하자심사분쟁조정위원회가 지난해부터 올해 2월까지 집계한 하자판정 통계에서 ‘하자 건수 0건’을 기록했다고 1일 밝혔다.

DL이앤씨는 2023년부터 현재까지 4년 연속 하자판정 ‘제로(0)’를 달성 중이다. 5개년 하자판정 누적 건수에서도 시공능력평가 상위 10개 건설사 가운데 품질관리 1위를 기록했다.

이는 엄격한 품질관리 프로세스를 모든 현장의 전 시공 과정에 도입한 결과다. 품질관리 프로세스는 ▷착공 준비현장 품질교육 ▷30대 필수 전수점검 ▷24개 핵심 품질점검 ▷데이터 분석 및 점검 등 4단계로 구성된다.

DL이앤씨는 착공 전 품질관리자의 업무 이해도를 높이기 위해 공사 진행 단계에서는 매뉴얼을 기반으로 필수적인 점검 30개를 선정 후 전수점검을 시행한다. 불량률이 높고 누락되기 쉬운 항목으로 구성된 24개 핵심 품질점검도 실시한다. 현장별 품질 편차가 발생하지 않도록 지속적으로 이행 여부와 실태를 점검 중이다.

준공 후 단계에서는 모바일 하자관리 시스템, 데이터 분석 시스템을 통해 하자 데이터를 공종·유형별로 분석한다. 접수된 하자에 대해서는 본사 품질 담당 부서가 주관해 준공 후 사업지를 대상으로 공용부 점검 프로세스를 구축해 실행 중이다.

준공 1~3년 차 현장을 대상으로 균열과 누수, 파손 등 중대성 하자 외에도 조명 불량, 식재 및 시설물 관리 미흡 등 기능성 하자까지 선제적인 품질 점검 활동을 벌이고 있다. 옹벽, 비탈면 부위 등 육안 점검이 어려운 공용부는 드론을 활용해 세밀하게 점검하는 등 적극적인 관리 조치를 수행한다.

아울러 전국 사업지의 고객지원(CS)센터로 접수되는 고객 문의를 통합 관리하는 고객콘택센터를 운영 중이다. 고객의 목소리를 인공지능 음성인식(AI STT)해 분석 후 고객 만족도 제고에 활용한다.

DL이앤씨 관계자는 “앞으로도 품질관리 프로세스를 더 강화해 철저하게 고객의 눈높이에 맞춘 세심한 관리로 품질 혁신을 지속 선도해 나갈 것”이라고 말했다.