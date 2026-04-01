강남구 도산대로로 확장 이전 “프리미엄 리테일 경험 제공”

[헤럴드경제=서재근 기자] 스웨덴 프리미엄 전기차 브랜드 폴스타가 기존 한남동에 위치한 ‘스페이스 서울’을 강남구 도산대로로 확장 이전했다고 1일 밝혔다.

수입차 브랜드가 밀집한 도산대로로 이전한 스페이스 서울은 고객 접근성을 높이는 동시에, 확장된 규모와 새로운 브랜드 CI를 적용해 한층 강화된 프리미엄 리테일 경험을 제공할 것으로 기대된다.

새로운 스페이스 서울은 전시부터 상담, 출고까지 이어지는 고객 동선을 고려해 설계됐다. 1층 쇼룸은 약 110평 규모로, 기존보다 많은 최대 4대의 차량을 전시할 수 있다. 또한 차량 인도를 위한 핸드오버 존을 3개로 확대해 보다 프라이빗한 환경에서 출고가 가능하도록 했다.

고객 편의를 위한 시설도 강화했다. 컨설팅룸을 2개로 늘려 맞춤형 상담 환경을 조성했으며, 전문 스페셜리스트가 차량 설명부터 구매 상담, 시승 신청까지 전 과정을 1:1로 지원한다.

아울러 방문 고객을 위한 라운지와 커피바를 마련했으며, 지상 및 지하를 포함해 10대 이상 수용 가능한 주차 공간을 확보해 도심에서도 편리하게 방문할 수 있도록 했다.

함종성 폴스타코리아 대표는 “수입자동차 브랜드가 밀집해 있는 강남 도산대로로 스페이스 서울을 확장 이전하며, 보다 많은 고객에게 폴스타만의 브랜드 경험을 제공할 기반을 마련했다”며 “전시부터 상담, 출고까지 이어지는 리테일 여정을 더 정교하게 고도화해 고객 만족도를 지속적으로 높여 나갈 것”이라고 말했다.