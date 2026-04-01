- 도 농업기술원, 대량 사육 기주 발굴 성공…나무 속 하늘소 유충을 직접 찾아가 방제하는 효과 탁월

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도 농업기술원 산업곤충연구소는 천공성 해충인 하늘소류의 천적 ‘개미침벌’을 대량 사육하기 위한 우수 기주(먹이용 곤충)를 발굴했다고 1일 밝혔다.

블루베리와 무화과 등 과수나무에 심각한 피해를 입히는 알락하늘소와 같은 천공성 해충은 유충이 나무 속(목질부)에 들어가 활동하기 때문에 일반적인 작물보호제로는 방제가 매우 어렵다.

도내에서는 2023년 천안 지역 블루베리 농장의 재배주수 중 34.2% 피해가 확인됐으며, 확산세가 지속되고 있어 대책 마련이 시급한 실정이다.

이에 산업곤충연구소는 하늘소 유충에 외부 기생해 기주를 마비시키고 무력화하는 천적 ‘개미침벌’에 주목했다.

개미침벌은 암컷이 날개가 없는 형태로, 나무 속 하늘소 유충을 직접 찾아가 방제하는 효과가 탁월하다.

산업곤충연구소는 개미침벌의 안정적인 대량 사육을 위해 지난 2024년 2월부터 울도하늘소, 버들하늘소, 꿀벌부채명나방 등 다양한 유충을 대상으로 생산성과 사육 용이성 비교시험을 진행하고 있다.

그 결과, 생산기간과 비용면에서 효율적인 우수 기주를 선발하는데 성공했으며, 앞으로 개미침벌의 저온저장 기술과 적정 사육 밀도 시험을 거쳐 지역 농업기술센터와 함께 현장실증을 진행할 예정이다.

이번 연구 및 보급과 관련한 자세한 내용은 도 농업기술원 산업곤충연구소로 문의하면 된다.

도 농업기술원 관계자는 “천공성 해충으로 고통받는 농가에 실질적인 도움이 될 수 있는 친환경 방제 체계를 신속하게 구축할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.