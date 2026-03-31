SK하이닉스 원삼 팹 조기 가동 추진에, 완성형 인프라 갖춘 동탄 주거가치 부각

10년 안심거주 ‘동탄 파라곤 3차’, 거주자 우선 분양전환권까지 갖춰 인기

용인 원삼 SK하이닉스 반도체 클러스터가 내년 초 조기 가동을 예고하면서, 인근 배후주거지로 꼽히는 동탄 부동산 시장이 들썩이고 있다.

업계에 따르면 SK하이닉스는 용인 반도체 클러스터 내 1기 팹(공장)의 가동 시기를 당초 계획보다 3개월 앞당긴 2027년 2월로 추진 중이다. 공장 가동에 앞서 초기 라인 셋업과 안정화를 위해 다수의 전문 인력이 필요한 만큼, 이천과 청주 등 기존 하이닉스 사업장에서 용인 원삼으로 근무지를 옮기는 근로자들의 대규모 주거지 이동이 시작될 것으로 예상되고 있다.

이들 반도체 종사자들의 배후 주거지로는 ‘동탄신도시’가 꼽히고 있다. 신규 조성 중인 원삼면 일대와 달리, 동탄신도시는 이미 우수한 학군과 상권, 쾌적한 자연환경 등 완성된 인프라를 갖추고 있기 때문이다. 여기에 향후 동탄과 용인의 접근성까지 획기적으로 개선될 전망이라 동탄 부동산 시장이 1000조 원 규모의 용인 반도체 클러스터의 핵심 수혜지로 언급되고 있다. 실제 화성시와 용인시를 잇는 국지도 82·84호선 신설 및 확장과 남사터널 개통이 추진되고 있어, 향후 이들 도로가 완공되면 동탄신도시에서 용인 반도체 클러스터 권역으로의 접근성이 크게 개선된다.

화성 동탄 지역 중개사 A씨는 “최근 동탄 지역의 아파트 매매나 전월세를 문의하는 대부분이 용인 반도체 클러스터 접근성을 물어보는 경우가 많고 문의 건수도 눈에 띄게 늘고 있는 상황이다”며 “수요자들이 아직 인프라가 조성 단계인 원삼면 대신 핵심 인프라를 통해 정주 여건이 완성된 동탄신도시를 선호하는 경향이 뚜렷해 향후 관련 문의는 더욱 늘어날 것으로 보인다”고 전했다.

이처럼 동탄 입성 경쟁이 치열해지는 가운데, 용인 반도체 클러스터 접근성이 좋은 ‘동탄 파라곤 3차’가 반도체 종사자들의 최적의 대안으로 주목받고 있다.

라인산업이 공급하는 ‘동탄 파라곤 3차’는 경기도 화성시 동탄2신도시 신주거문화타운 A58블록에 들어서는 공공지원 민간임대 아파트다. 단지는 지하 2층~지상 최고 20층, 18개 동, 전용 82~108㎡ 총 1,247세대 규모의 매머드급 대단지다.

단지는 공공지원 민간임대로 공급되는 만큼, 최장 10년간 이사 걱정 없이 안정적으로 거주할 수 있는 것이 장점이다. 또한 거주 기간 동안 취득세, 재산세, 종합부동산세 등 각종 세금 부담이 없다.

여기에 거주자 우선 분양전환이 가능한 단지로, 먼저 살아보며 분양전환을 결정할 수 있는 만큼 이주 초기 주택 매수에 부담을 느끼는 근로자나 장기적인 관점에서 분양전환을 노리는 수요자 모두에게 안성맞춤이다. 특히 이번 공급은 자격 요건이 완화되어 유주택자도 계약이 가능해, 타 지역에 주택을 보유한 이주 근로자들도 자유롭게 접근할 수 있다.

입지 경쟁력도 단지의 가치를 높이고 있다. 단지 인근에 위치한 동탄역을 통해 GTX-A 노선과 수서고속철도(SRT)를 이용하면 서울 수서 및 강남권, 수도권 주요 도심으로 빠르게 이동할 수 있다. 향후 동탄 도시철도(트램)가 도입되면 지역 내 이동 편의성은 더욱 극대화될 전망이다.

단지가 위치한 신동 일대가 화성시와 용인시를 잇는 남사터널의 핵심 수혜지로 꼽히는 점도 체크포인트다. 여기에 국지도 82·84호선 조기 개통이 추진되고 있는 만큼, 용인 반도체 메가시티로의 출퇴근이 용이한 직주근접 여건을 갖췄다.

교육 여건도 우수하다. 단지 인근으로는 다올초등학교(올해 9월 개교 예정), 화성신동중학교, 신동고등학교 등이 위치해 자녀를 둔 학부모들의 안심 통학이 가능하며, 신동 상업지구 내 신흥 학원가와 목동 학원가를 공유할 수 있어 교육 여건도 탁월하다.

분양 관계자는 “내년 원삼 팹 조기 가동 소식이 전해지면서 세계 최대 반도체 메가 클러스터의 핵심 수혜지로 꼽히는 동탄신도시 부동산 시장이 다시 주목받고 있는 상황이다”며 “동탄신도시의 완성형 인프라는 누리고, 용인 반도체 클러스터 접근성은 우수한 ‘동탄 파라곤 3차’의 입지 가치가 주목받으면서 수요자들의 문의로 이어지고 있는 상황이다”라고 전했다.

한편, 동탄 파라곤 3차의 견본주택은 경기도 화성시 여울동 일원에 위치해 있다.