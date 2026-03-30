고체엔진 출력 2500kN 높여…러시아 기술 지원 가능성 다탄두 ICBM 시험발사 염두…美 본토 타격 전략무기 과시

[헤럴드경제=전현건 기자] 북한이 대륙간탄도미사일(ICBM)에 사용할 신형 로켓엔진을 시험하고 고체 연료를 사용하는 신형 엔진의 추진력이 대폭 개선됐다고 주장했다. 추진력이 높아진다면 더 무거운 탄두를 실을 수 있는데, 다탄두 ICBM을 개발하기 위한 의도로 분석된다.

29일 노동당 기관지 노동신문에 따르면 김정은 북한 국무위원장은 탄소섬유 복합재료를 이용한 대출력 고체연료 엔진 분출 시험을 참관했다. 시험 일자는 구체적으로 공개되지 않았다.

이번에 공개한 신형 로켓엔진의 최대 추진력은 2500kN(킬로뉴턴)이다. 북한은 지난해 9월 신형 고체연료 로켓엔진 지상 분출 시험 사실을 공개하며 엔진 최대 추진력을 1971kN이라고 발표한 바 있다. 6개월 새 추진력이 27% 향상된 것이다.

군사 전문가들은 북한이 단기간에 엔진 추진력을 개선한 것에 대해 러시아에서 고체연료 엔진 관련 기술 지원을 받았을 가능성도 제기한다. 발사 직전 연료를 장시간 주입하는 액체연료와 달리 고체연료 로켓은 기습적인 발사가 가능하다.

홍민 통일연구원 선임연구위원은 “화성-19(사거리 1만5000㎞)로 이미 전 지구권 타격이 가능해진 상태라, ICBM의 다탄두화를 염두에 뒀다고 봐야 한다”고 설명했다.

다탄두 ICBM은 미사일 끝 탄두부 안에 여러 발의 탄두를 실은 형태로 다른 지점을 동시 타격할 수 있고, 요격도 어려워진다. 북한은 과거 다탄두 탄두부로 보이는 사진을 공개했지만 대기권 재진입, 요격 회피를 위한 궤적 조정 등 다탄두 ICBM 핵심 기술을 확보했는지는 불명확하다.

북한은 2024년 6월 다탄두 미사일 시험에 성공했다고 주장했지만 우리 군은 “사진 조작 등을 통한 과장 및 기만”이라고 반박한 바 있다.

북한은 2024년 10월 31일 ICBM인 ‘화성-19형’을 발사했다. 2025년 1월 도널드 트럼프 미 대통령이 두 번째 임기를 시작했고, 북한은 같은 해 9월 지상 엔진 시험을 공개했지만 현재까지 신형 ICBM은 발사하지 않고 있다.

신종우 한국국방안보포럼 사무총장은 “이란과 달리 핵탄두를 탑재해 미 본토를 타격할 수 있는 전략무기를 갖추고 있음을 과시하는 것”이라며 “화성-20 ICBM 발사 시험이 곧 이뤄질 것”이라고 예측했다.