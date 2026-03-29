朴, “‘정부지원금 50조’는 순진한 발상” 朱, “‘안 된다’로는 부산 못 바꾼다”

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부·울·경 행정통합 시기와 방법을 놓고 1차 TV토론에서 맞붙었던 박형준 부산시장과 주진우 의원이 주말 SNS(사회관계망서비스)에서 다시 격돌했다.

박형준 시장은 29일 페이스북에 “부울경 통합을 통해 50조를 확보하자는 주 의원의 주장은 그럴듯할지 몰라도 전후좌우를 따지지 않은 주관적 희망사항일 뿐”이라고 직격했다.

박 시장은 “50조를 주장하면 이재명 정권이 그냥 내어주겠나”며 “2028년 부산·경남 통합은 너무 늦으니 그 전에 부울경 통합을 하자고 하는데, 지방선거 전에 통합하자는 것인가” 추궁했다.

그는 “울산은 당장 통합에 반대고, 경남은 주민의사를 물어 질서있게 하자는 입장인데 부산시장이 일방적으로 통합할 수 있나”고 따졌다.

또 주 의원의 ‘정부지원금 50조’ 주장에 대해서는 “행정과 정치의 속성을 모르는 희망사항을 ‘속도’라는 이름으로 포장한 데 불과하다”고 꼬집었다. “자치입법권, 재정권 등 분권을 제도화하지 않고 통합부터 하자는 것은 갈등비용을 고려하지 않은 순진한 발상에 불과하다”고 지적했다.

이에 대해 주진우 의원은 “‘안 된다’로는 부산 못 바꾼다”며 “‘왜 안 되는지’는 잘 설명하는데, ‘어떻게 되게 할지’가 없다”고 비판했다. “‘완전한 분권’보다 중요한 건 시민이 체감하는 예산과 속도”라며 “‘정치적 이익’ 보다 ‘시민의 이익‘이 우선”이라고 정면 반박했다.

그는 박 시장에 대해 “지금 부산이 탄탄대로이니 운전자, 내비게이션 바꾸지 말자고 하는데, 시민들은 그 길이 잘못됐다고 한다”고 비판했다. “‘관료형 리더십’은 한계에 봉착했다”며 “부산에는 밀어붙여서 ‘되게 하는 시장’이 필요하다”고도 했다.

주 의원은 “부울경 통합에 따른 국비 50조 지원을 강력히 띄워야 한다”며 “통합이 안 되더라도 과도기로 인구 330만 부산에 국비 20조를 약속받아야 한다”고 주장했다. 이어 “민주당이 허락하는 일만 할 수는 없다. 설득하고 압박해서 해내겠다”고 단언했다.