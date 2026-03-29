[헤럴드경제=김현일 기자] 레바논 남부에서 이스라엘의 공격으로 레바논 방송사 기자 2명과 촬영 기자 1명이 사망했다.

뉴욕타임스(NYT)는 28일(현지시간) 이란 대리 세력인 레바논 무장정파 헤즈볼라를 공습하는 과정에서 헤즈볼라와 연계됐다며 레바논 언론인 3명을 표적 살해했다고 보도했다.

이들은 레바논 남부 도시 제진 인근에서 함께 차를 타고 이동하던 중에 공격 당했다.

이스라엘군은 숨진 언론인 가운데 1명은 헤즈볼라가 운영하는 레바논 방송사인 알 마나르 소속 기자 알리 초예브며 나머지 2명은 알 마야딘 방송사 소속 기자와 촬영 기자다.

알 마야딘도 헤즈볼라와 초예브가 헤즈볼라의 정보 요원이라며 그가 헤즈볼라 정예 부대인 라드완 소속이라고 주장했다.

아울러 그가 이스라엘군의 위치를 폭로하고 헤즈볼라 선전물을 유포했다고 말했다.

그러나 이스라엘군은 이러한 주장에 대한 근거를 제시해달라는 요청에는 답하지 않았다고 NYT는 지적했다.

조제프 아운 레바논 대통령은 이와 관련해 “국제법의 가장 기본 원칙을 어긴 노골적 범죄”라고 규탄했다.

국제인권단체 휴먼라이츠워치 관계자도 “이스라엘군의 진격 상황을 보도하거나 선전 활동에 참여하는 것만으로는 군사적 공격 목표가 되지 않는다”고 반박했다.

이스라엘은 요르단강 서안에서 미국 CNN 방송 취재진을 향해 폭력을 행사하기도 했다.

외신기자협회(FPA)에 따르면 이스라엘군이 지난 26일 이스라엘 정착민의 폭력 행위 등을 취재하던 CNN 촬영 기자 등에게 총을 겨누고 촬영 중단을 요구했다.

또 그의 뒤에서 목을 조르고 밀어 카메라를 파손시켰으며 취재진을 구금했다.

이스라엘군 대변인인 나다브 쇼샤니 중령은 엑스(X·옛 트위터)를 통해 사건 조사 계획을 밝히고 “우리의 임무는 법과 질서를 유지하는 것이며 그중에는 언론의 자유를 보장하는 것도 포함된다”며 유감을 표명했다.