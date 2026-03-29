박 장관, 셀카 찍고 직원 고민 듣는 ‘소탈 행보’…‘든든한 언덕’ 자처 예산 설계자’가 ‘집행자’로… 박 장관 입지 커질수록 부총리 좁아질 듯

[헤럴드경제=배문숙 기자]‘친명 실세’로 분류되는 4선 중진 의원인 박홍근 장관을 초대 수장으로 맞이한 기획예산처 내부에서는 남다른 기대감을 갖고 있다.

특히 박 장관은 지난 25일 취임 첫날 “인사 적체가 심각하다”는 직원의 볼멘소리에 “대통령께 이야기하든지, 인사혁신처나 행정안전부와 한번 논쟁을 붙어보겠다”는 의지를 피력하면서 기획처 내부는 들뜬 모양새다.

그러나 대외적으로는 ‘나라곳간지기’가 된 박 장관이 이재명 정부의 선심성 예산편성 요구를 비롯한 인연이 있는 의원들의 각종 ‘쪽지 예산’ 요청을 단호하게 뿌리칠 수 있겠냐라는 우려의 목소리도 나온다.

또 박 장관의 입지가 커질수록 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관의 입지는 더욱 좁아질 것이라는 관측도 나온다.다른부

29일 관가에 따르면 박 장관은 취임 첫날인 지난 25일 정부세종청사에서 상견례 자리로 MZ 세대 직원들과 소통 간담회를 가졌다.

박 장관은 이 자리에서 직원들로부터 가장 많은 호응을 받은 답변은 “기획처의 인사적체를 해소하겠다”고 발언이다.

기획처는 이달 초 행정고시 57회를 비롯한 12명의 서기관 승진 인사를 단행했다. 기존 막내 기수가 55회였던 점을 감안할 경우, 57회 서기관 탄생은 내부에서 주목을 받았다. 재정경제부에서는 아직 57회 서기관이 나오지 않는 상태다.

하지만 국무조정실 조세심판원은 행시 57회출신인 심판행정팀장과 산업통상부는 55회 가스과장 등대부분 부처에서는 55~60회가 주요 팀장·과장을 맡고 있다.

또 기획처는 국실장 등 고공단 인사적체에 따른 부이사관 TO가 포화상태로 다른 부처보다 부이사관 승진도 현저하게 늦다. 일반적으로 부이사관 승진을 해야 국장 타이틀을 받을 수 있다. 일부 대사관 재경관 자리를 비롯한 파견자리도 부이사관을 달아야 지원이 가능하다는 점에서 현재 대내적으로 인사가 꽉막힌 상태이다.

반면, 산업부는 최근 이런 공식을 깨고 특별 승진으로 부이사관을 거치지 않고 47회인 서기관이 핵심국장인 제조국장으로 승진해 관가의 주목을 받았다. 기획처에는 특별승진이나 파격승진이 이뤄질 가능성은 희박하다는 것이 내부 분위기다.

또한 박 장관은 국정기획위원회에서 이재명 정부의 예산 체계 밑그림을 직접 설계했고 사실상 ‘이재명표 예산’의 설계자가 집행자로 나서면서 기대를 받고 있다. 그러나 확장재정 기조가 강한 이재명 정부에서 친명 실세 장관이 과연 재정의 속도 조절 기능을 제대로 할 수 있겠느냐는 우려의 시선도 받고 있다. 국가채무는 이미 1200조원을 넘어선 상태로, GDP 대비 국가채무 비율도 50%대로 올라섰다. 국제통화기금(IMF)도 한국의 재정 여력 관리를 지속적으로 권고하고 있다.

무엇보다 박 장관의 취임으로 경제 컨트롤타워를 놓고 구 부총리와 민감한 구도가 형성될 수 있다는 것이 관가의 전언이다. 원래 거시경제 총괄과 경제부처 간 정책 조율은 구 부총리의 몫이지만 박 장관은 후보시절 “대한민국 미래 설계의 중심이자 국가의 재정 컨트롤타워인 기획처 장관으로서 저성장, 인구 절벽, 기후위기, 지방소멸, 불평등과 양극화라는 구조적 복합위기를 재정을 통해 극복하겠다”고 밝힌 바 있다.

이로인해 박 장관이 경제부총리 영역에 해당하는 국가 경제 대계 설계를 주도하겠다는 의지를 반영하고 있다는 해석이 제기됐다. 박 장관은 국정기획위원회에서 활동하며 기획재정부를 기획예산처와 재정경제부로 분리하자고 주장한 당사자이기도 하다.

기획처 한 관계자는 “박 장관이 이달 초 기획처 장관에 지명된 이후 인사청문회와 취임식 등까지 한달여를 옆에서 본 소감은 깔끔하고 서글서글하면서도 소탈하다는 것”이라며 “야근을 해도 얼굴색이나 체력 변화가 없고 자료를 드리면 모든걸 다 탐독하고 파악한 뒤 코멘트를 주는 등 흡수력이 매우 뛰어나다”고 평했다.

이어 “특히 친절함과 솔직함 정직함이 몸에 배어 있으며 도덕기준이 매우 높다”면서 “인사청문회에서 제기된 부동산, 논문, 병역 등 신상관련 사항도 친절하게 관련 사유들을 상세하게 솔직히 설명해줬다”면서 “박 장관 고향이 전남 고흥군 도덕면으로 대학때 별명이 ‘도덕맨’이었다고 들었다”고 덧붙였다.

그러면서 “취임식때도 파격적이면서도 신박하게 온라인으로 진행한 후 국과를 방문하면서 직접 셀카를 찍어주시고 사무관들과 말도 걸어주고 따뜻한 소통을 실천해 내부 분위기가 출범이래 가장 좋았던 것 같다”고 전했다.

특히 “박 장관은 예산실에 임신 7개월째인 사무관이 추가경정업무를 지원했다는 이야기를 듣고 직원들에게 든든한 바람막이, 언덕이 되어 주겠다고 말해 직원들의 뜨거운 박수 갈채를 받았다”면서 “무엇보다 적체된 기획처 인사상황을 잘 해결해줄 것이라는 기대가 가장 크다”고 말했다.

실제로 기획처의 전신인 기획재정부에서는 국회의원 실세 수장이 왔을 때 통계청(현 국가데이터처)와 관세청, 조달청 등 외청장 자리를 기재부 출신들이 차지하면서 ‘인사 태평시대’를 맞이하곤 했다.

한편, 박 장관은 국회 예산결산특별위원장과 민주당 을(乙)지로위원장을 지낸 ‘예산·정책통’으로 꼽힌다. 1969년 전남 고흥 출생으로 경희대 총학생회장 출신이며 2012년 19대 총선에서 서울 중랑을에 당선된 뒤 내리 4선에 성공했다. 2021년 치러진 20대 대선에서는 이재명 후보 중앙선거대책위원회 비서실장을 맡으며 인연을 쌓았다. 2022년에는 민주당 원내대표를 지냈다.

이재명 정부 출범 이후 대통령직인수위원회 역할을 하는 국정기획위원회에서 활동하며 국정과제 수립과 재정경제부와 기획처 분리 등 정부조직 개편 논의를 주도했다. 21대 국회에서는 예산결산특별위원회 간사와 위원장을 연이어 맡았고 22대 국회에서는 재정경제기획위원회에서 활동했다. 기획처 장관으로 그간 기획처를 감사해온 상임위 소속 국회의원에서 피감기관장으로 자리를 옮기게 되는 셈이다.

[세종백블]정부 공식 멘트 뒤에 숨은 관가의 진짜 이야기를 세종 상주 기자가 전해드립니다.