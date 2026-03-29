중동에 남은 임직원들에 감사·위로 메시지 건내

[헤럴드경제=신혜원 기자] 허윤홍 GS건설 대표가 불안한 정세 속에서도 중동 현장에서 근무 중인 임직원들을 격려했다.

29일 GS건설에 따르면 허 대표는 “회사는 어떠한 경우에도 임직원 여러분의 안전을 최우선 가치로 삼고, 필요한 모든 조치를 적극적으로 시행할 것”이라며 중동에 남은 현장 임직원들에게 감사와 위로의 메시지를 보냈다.

허 대표는 “중동의 어려운 환경 속에서도 자리를 지켜주고 계신 여러분께 진심으로 감사드린다”며 “여러분의 헌신은 결코 당연한 것이 아니다. 그 사실을 늘 마음 깊이 새기고 있다”고 강조했다.

GS건설은 허 대표의 지시에 따라 중동지역 해외 수당을 최상급지 수준으로 조정하기로 했다. 현재 GS건설은 사우디아라비아, 이라크, 바레인, 쿠웨이트, 아랍에미리트(UAE) 등 중동 5개국에 사업 현장이 있다.

GS건설 관계자는 “이번 중동지역 해외 수당 상향 등의 결정은 중동 정세 불안 장기화로 직원들의 정신적 피로도가 커지고 생활여건이 악화될 것을 우려한 허 대표의 지시로 전격 이뤄졌다”고 했다.

해외 수당 상향과 더불어 가족을 동반해 근무 중인 직원은 귀국 시 가족들이 임시로 거주할 수 있도록 레지던스 호텔 등을 제공할 예정이다. 웨스틴 서울 파르나스, 파르나스 호텔 제주 숙박권과 항공권 등 경비 및 특별휴가도 제공한다.

앞서 GS건설은 미국과 이스라엘의 이란 침공에 따른 전쟁 발발 직후 중동 현장에서 동반 가족이 있는 임직원들을 우선으로 철수시켰다. 현재는 본사의 위기 대응 조직을 통해 중동 지역의 사업 유지에 필요한 최소한의 인력을 안전이 확보된 지역에서 근무하도록 조처하고 있다.