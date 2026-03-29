장관 관용차 대부분 ‘전기차’…‘가솔린 차’ 장관, 다른 공용차량 배차 반면 ‘자율시행’ 이인호 무역협회 부회장, 5부제 적용요일 지하철 이용

[헤럴드경제=배문숙·이태형·김용훈·양영경 기자]정부가 미국·이란 전쟁으로 에너지 수급 위기에 대응하기 위해 지난 25일부터 공공부문 승용차 5부제를 강제하고 있지만 정작 장차관 관용차는 대부분 5부제 제외 차종인 전기차로 적용을 받지 않는 것으로 조사됐다.

또한 ‘가솔린’ 연료 관용차를 타는 장차관의 경우, 5부제에 걸린 경우 다른 관용차를 이용하고 있는 것으로 파악돼 솔선수범을 보여야하는 고위 공직자들이 꼼수를 쓰는 것이 아니냐라는 지적도 제기된다.

반면, 의무가 아닌 자율 참여인 경제단체 임직원들은 본인들의 관용차가 5부제 걸린 요일에는 지하철을 이용하는 등 정부의 시책에 적극적으로 동참하는 모습을 보이고 있다.

29일 관가에 따르면 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관(차량 끝자리 공개 거부)과 김정관 산업통상부 장관(끝자리 4번), 김성환 기후에너지환경부 장관(끝자리 2번), 이호현 기후부 2차관(끝자리 4번) 등 주요 세종관가 장차관의 관용차는 전기차인 EV9로 5부제 제외 차종이다.

또 주병기 공정위원장(끝자리 0번)과 김영훈 노동장관(끝자리 4번)은 전기차 G90를 관용차로 이용하고 있다. 주 위원장은 전기차이외도 5부제 제외 차종인 수소차 넥쏘(끝자리 8번)도 관용차로 타고 있다.

반면, 행정안전부 윤호중 장관(끝자리 4번)과 김민재 차관(끝자리 0번)은 가솔린 G90를 관용차로 사용하고 있다. 김광용 재난안전관리본부장(끝자리 7번)도 가솔린 차량(GV80)을 이용하고 있다. 행안부에서는 장차관과 본부장 관용차가 5부제에 걸릴 경우, 공용차량을 배차받아 운행하겠다는 입장이다.

송미령 농림축산식품부 장관(끝자리 6번)도 관용차로 가솔린 G90를 사용하고 있다. 농식품부에서는 현재 송 장관의 관용차를 G80 전기차로 변경 절차 밟고있다.

정부는 앞서 미국·이란 전쟁으로 에너지 위기가 고조되자 지난 25일 0시부터 공공부문 승용차 5부제를 시행하고 있다. 5부제 영향권에 드는 차량은 약 150만 대로 추정된다. 5부제는 차량 번호 끝자리 기준으로 요일별 운행을 주 1회 제한하는 방식으로, 월요일(1·6번), 화요일(2·7번), 수요일(3·8번), 목요일(4·9번), 금요일(5·0번)에 각각 적용된다. 주말에는 이용에 제한이 없다.

특히 정부는 이번 공공부문 5부제 의무화를 시행하면서 위반 차량에 대해 기관장이 실시 여부를 점검하고 4회 이상 어길 경우 상습 위반으로 징계가 가능하다고 발표했다.

그러나 기관장인 장관들은 5부제 제외 차종인 전기·수소차 관용차를 이용하면서 요일제를 적용받지 않는 것이다. 또한 가솔린 관용차를 타는 장차관들은 부처내 다른 관용차량을 활용해 5부제로 인한 불편함이 없을 것으로 보인다.

반면, 자율 참여인 경제단체에서는 5부제 시행으로 불편함을 겪지 않는 고위공직자들과 달리 대중교통을 이용하는 등 적극적으로 동참하고 있다. 중동 정세 불안 장기화로 에너지 수급 불확실성이 커지는 상황에서 정부가 공공기관 차량 5부제 시행과 국민 절전 참여를 요청한 데 따른 것이다.

가솔린 관용차를 이용하고 있는 이인호 한국무역협회 상근부회장(끝자리 5번)은 5부제를 적용받았던 지난 27일 서울 강남구 삼성동 사무실에서 산업부 장관 주재 긴급회의가 열렸던 중구 대한상공회의소까지 지하철로 이동했다. 관용차가 카니발인 윤진식 무협회장(끝자리 6번)도 5부제 적용되는 월요일인 오는 30일 대중교통을 이용할 예정인 것으로 무협은 설명했다.

대한상공회의소와 한국중견기업연합회 등도차량 5부제 시행에 동참하고 있다. 대한상의와 지역상의 임직원을 대상으로 업무용 차량과 출퇴근 차량에 대해 차량 5부제를 시행하고 있다.

세종 관가 한 관계자는 “지난 27일 부처 대변인회의에서 구윤철 부총리가 조만간 5부제 시행관련해서 전철로 출퇴근하는 모습을 보여주겠다는 말이 나왔다고 들었다”면서 “부디, 일회성 보여주기로 홍보영상이 아니길 바란다”고 지적했다.

이어 “장차관들은 5부제 제외 차종인 전기· 수소차를 관용차로 이용하면서 전혀 불편함을 겪지 않으면서 이를 위반하는 공직자들에 대해 징계를 준다는 것은 모순”이라고 덧붙였다.

[세종백블]정부 공식 멘트 뒤에 숨은 관가의 진짜 이야기를 세종 상주 기자가 전해드립니다