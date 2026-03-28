日국채 10년물 금리도 27년만에 최고 수준

[헤럴드경제=정태일 기자] 엔/달러 환율이 1년 8개월 만에 160엔을 돌파했다고 니혼게이자이신문(닛케이)과 교도통신이 28일 보도했다. 미국·이란 전쟁에 따른 중동 정세 악화가 장기화되는 것에 따른 결과로 해석된다.

엔/달러 환율은 이날 오전 한때 160.42엔까지 올랐다. 달러화 대비 엔화 환율이 160엔을 넘었던 것은 일본 정부가 외환시장에 개입했던 2024년 7월 이후 처음이다.

교도통신은 “전쟁 장기화 우려에 따른 유가, 미국 장기금리 상승을 배경으로 엔화를 팔고 달러화를 사들이는 움직임이 퍼지고 있다”며 “외환시장에서 기축 통화인 달러화에 수요가 집중되면서 달러가 강세를 보이고 있다”고 해설했다.

일본 당국 외환시장 개입 여부 관련 닛케이는 “2024년 7월에는 금리가 낮은 엔화로 금리가 높은 달러화 등에 투자하는 엔 캐리 트레이드가 활발했다”며 당시 엔/달러 환율이 약 37년 만에 가장 높은 161.96엔까지 올랐고 결국 일본 당국이 엔화를 사들이는 개입에 나섰다고 전했다.

엔/달러 환율뿐만 아니라 장기금리 지표인 국채 10년물 금리도 오르고 있다. 도쿄 채권시장에서는 전날 국채 10년물 금리가 2.385%를 기록했다. 이는 1999년 2월 이후 37년 만에 가장 높은 수준이라고 아사히신문이 전했다.

유가 상승으로 물가가 오르고, 이에 따라 일본 중앙은행인 일본은행이 기준금리를 조기에 올릴 것이라는 관측이 확산한 결과로 분석됐다.