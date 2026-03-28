25일 ‘서울클린데이’ 전후로 잇단 동네 단위 청소 송파구, 27개동 전역에서 3000명 참여 강북구·마포구·중랑구·서초구도 청소 서울, 올해 3월 중 55.6% 초미세먼지 ‘나쁨’ 수준 “도로 청소 후 미세먼지 44% 감소했다”는 연구도

[헤럴드경제=손인규 기자] 24일 오전 서울 송파구 삼전동 삼전근린공원에는 환경공무관, 삼전동 직능단체 관계자·주민 100여 명이 모였다. 봄맞이 마을 대청소를 위해서다. 이들은 삼전동 주민센터 대로변을 시작으로 송파노인종합복지관을 거쳐 삼전초등학교를 거쳐 다시 삼전근린공원까지 총 1.96㎞ 구간을 돌며 길거리 쓰레기와 담배꽁초를 줍고 빗물받이 주변을 청소했다. 특히 청소 참가자들 뒤로는 먼지흡입차와 살수차가 뒤를 따랐다. 우선 먼지흡입차가 길에 쌓인 먼지를 흡입하고 지나가면 이어 살수차가 물을 뿌리며 도로를 적셨다.

먼지흡입차 운전자 A 씨는 “봄철 도로를 청소하고 나면 먼지흡입통에 들어오는 먼지가 다른 계절에 비해 30% 정도 많다”며 “겨울 동안 거리 청소를 쉬었고 봄철에는 미세먼지가 많아 다른 때보다 먼지가 많은 편”이라고 말했다. 오수희 삼전동새마을부녀회장도 “동네를 청소하니까 제 몸을 씻은 것처럼 깨끗해지는 느낌”이라고 했다.

서울 자치구들이 최근 ‘봄맞이 대청소’를 실시했거나 계획 중이다. 청소 기간은 매월 넷째 수요일인 ‘서울클린데이’를 전후에 집중됐다. 이달 서울클린데이는 25일이었다. 실제 연중 미세먼지 농도가 가장 높은 3월에 이뤄지는 청소는 겨우내 묵은 때를 씻어내고 봄철 미세먼지 농도를 40% 가량 줄이는 효과가 있는 것으로 연구 결과 밝혀졌디.

24일 송파구에서는 삼전동을 비롯해 관내 27개 동 전역에서 청소가 진행됐다. 송파구 관계자는 “총 3000여 명이 참여하고 물청소차 6대, 먼지흡입차 8대, 가로노면차 7대, 소형노면청소차 5대 등 청소 장비가 총동원됐다”며 “이 같은 대청소는 3월 들어 증가하는 미세먼지 제거에 큰 효과가 있다”고 말했다.

실제로 28일 헤럴드경제 취재에 따르면 마을 대청소에 나선 자치구는 송파구뿐만이 아니었다. 강북구는 23~27일까지 닷새를 ‘봄맞이 대청소 주간’으로 정하고 공공기관과 주민이 함께 겨우내 쌓인 미세먼지와 각종 쓰레기를 정비했다.

강북구는 공공청사, 주요 공공시설물, 도로시설물 등을 중심으로 환경 정비를 실시했다. 주요 간선도로 12개 노선에는 살수차량, 먼지흡입차량, 가로노면 청소차량 등 대형 청소차량 12대를 투입해 도로 오염물과 미세먼지를 집중 정비했다.

또 13개 동 주민센터에서도 주민들과 함께하는 ‘봄맞이 골목길 대청소’를 통해 생활쓰레기 무단투기 상습지역과 골목길 등 취약지역을 중심으로 환경정비를 했다.

마포구도 25일 마포 전역에서 봄맞이 대청소를 실시했다. 1750명이 참여하는 이번 대청소는 먼저 레드로드 구간을 중심으로 상상마당에서 출발해 클럽거리와 그림동네까지 이어지는 구간에서 이뤄졌다.

마포구는 대청소 기간 동안 주민과 단체가 참여하는 자율 청소 활동을 통해 분진·물청소 차량을 활용한 도로 청소를 매주 실시해 고농도 초미세먼지를 저감시킨다는 계획을 세웠다.

중랑구도 18일 대청소를 통해 고농도 미세먼지가 빈번하게 발생하는 봄철을 맞아 구민 건강 보호를 위해 ‘미세먼지 집중 관리’에 나섰다. 이번 대응은 연중 미세먼지 농도가 가장 높은 3월의 대기질을 집중 관리하기 위한 것이다.

중랑구는 어린이집, 의료기관 등 다중이용시설과 100세대 이상 신축 공동주택의 실내공기 질을 모니터링해 미세먼지, 초미세먼지, 이산화탄소 등 유해물질 농도가 기준 이하로 유지될 수 있도록 점검했다.

또 자동차에서 발생하는 미세먼지를 줄이기 위해 교통 밀집 지역에서 운행 차량을 대상으로 배출가스 허용 기준 준수 여부를 측정하고 기준을 초과할 경우 과태료를 부과했다. 주택가 인근 차고지와 학원가 등 공회전 제한 구역에서는 공회전 차량에 대한 계도와 단속도 함께 진행했다.

서초구도 23~25일 구를 서초·양재·반포권역으로 나눠 청소 취약지와 유동인구가 많은 구간을 중심으로 물세척을 통한 집중 청소와 시설물 정비를 병행하며 겨우내 쌓인 먼지와 오염을 말끔히 제거했다.

이번 대청소 기간에는 강남대로·남부순환로 등 주요 대로변에 설치된 시설물 총 246개소를 대상으로 대대적인 세척 작업이 이뤄졌다. 재활용품 분리수거함인 ‘서리풀컵’ 176개소를 비롯해 일반 쓰레기통 38개소, 흡연부스 29개소, 재떨이컵 3개소 등 다중이 이용하는 시설물을 일제히 세척해 묵은 때를 제거하고 거리 환경과 도시 미관을 한층 개선했다.

매년 3월은 연중 초미세먼지(PM2.5) 농도가 가장 높은 시기다. 기상청과 국립환경과학원에 따르면, 이달 27일까지 서울 25개구 중 한 곳이라도 초미세먼지 수치가 ‘나쁨’ 이상을 기록한 날은 15일(55.6%)이었다. 초미세먼지 ‘나쁨’ 일수는 지난해 기록(31일 중 15일·48.4%)을 넘어설 전망이다.

올 봄에는 이동성 고기압이 우리나라 상공을 자주 통과하면서 비가 자주 오지 않았다. 여기에 14일 중국 랴오닝성에서 발생한 대규모 산불도 공기 질 악화에 영향을 준 것으로 알려졌다.

이렇게 미세먼지가 심한 시기, 먼지를 흡입하고 물청소를 하면 미세먼지 저감 효과가 있다는 연구도 있다. 환경부와 한국환경공단이 2022년 12월부터 2023년 3월까지 4개월간 전국 495개 집중관리도로를 청소한 후 측정한 결과, 도로 재비산먼지(도로 위에 쌓여 있다가 차량 이동으로 다시 날리는 먼지)로 발생하는 미세먼지(PM10) 농도가 평균 43.7% 줄어들었다.

2019년 서울연구원의 ‘미세먼지 저감 위한 도로청소 개선방안’ 보고서에 따르면 서울시 전체 미세먼지(PM10) 배출량 중 도로 재비산먼지가 차지하는 비중은 약 24%에 달한다. 즉, 길거리의 먼지만 잘 닦아내도 도시 미세먼지의 4분의 1을 관리할 수 있다는 뜻이다.

김성훈 송파구 청소행정과장은 “이번 마을 대청소를 통해 주민들과 함께 겨우내 묵었던 때를 벗겨내어 골목골목 깨끗하게 청소했다”며 “아울러 대형살수차를 활용하여 도로변 미세먼지와 분진을 효과적으로 제거함으로써 보다 깨끗한 대기환경 조성에도 기여할 것으로 기대된다”고 말했다.