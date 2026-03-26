해운사업, 원가 경쟁력 강화 유통사업, CKD 공급 국가 확대

이규복(사진) 현대글로비스 대표이사가 지속가능한 성장을 위한 실천 과제로 자산 기반 경쟁력 제고와 비계열 사업 확대 집중을 제시했다.

이 대표는 26일 열린 제25기 정기주주총회에서 ”올해는 미국 관세 등 주요국의 통상정책 변화와 중동 지역 위기 고조 등 지정학적 갈등으로 글로벌 공급망 환경의 변동성과 복잡성은 더욱 커질 것으로 보인다“며 ”이 같은 환경 변화는 물류 및 공급망 전반에 새로운 도전과 기회를 동시에 가져오고 있다“고 진단했다.

그러면서 “현대글로비스는 이러한 변화를 사업 체질을 한 단계 더 강화하고 중장기 경쟁력을 선제적으로 준비해야 할 국면으로 보고 있다”며 “이를 위해 당사는 전 사업 부문에서 자산 기반 경쟁력을 높이고, 비계열 사업 확대라는 전략 방향을 일관되게 추진해 나갈 것”이라고 강조했다.

사업 부문별 전략을 살펴보면, 먼저 물류사업에서는 글로벌 핵심 거점의 운영 경쟁력을 강화해 비계열 고객 대응 역량을 높이고, 육상·해상·항공을 아우르는 종합 물류 포트폴리오를 안정적으로 구축하겠다는 구상이다. 아울러 자동화와 디지털 기반의 운영 고도화를 통해 서비스 품질과 수익성을 함께 제고하겠다는 계획이다.

해운사업에서는 고정성 선박 중심의 선대 운영을 통해 원가 경쟁력을 강화하고, 이를 기반으로 중국 현지 OEM과의 전략적 협업을 확대한다. 또한, 상용차와 건설기계 등으로 영업 영역을 점진적으로 확장하며, 친환경 에너지 운송 등 미래 수요에 대응할 수 있는 사업 기반도 단계적으로 확충해 사업의 안정성과 성장성을 함께 높여 나가겠다는 방침이다. 유통사업에서는 부품수출(CKD) 통합 운영의 본격화를 바탕으로 CKD 공급 국가를 확대하고, 자동화 기반의 운영 효율 개선을 통해 글로벌 공급 경쟁력을 높이는 것은 물론 중고차 및 전략 소재 유통 등 신규 영역에서도 그룹 밸류체인과 연계한 지속 가능한 성장 기회를 꾸준히 모색하겠다는 복안이다. 서재근 기자