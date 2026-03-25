[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 더불어민주당 광주시당은 24일 ‘제9회 전국동시지방선거 광주광역시 광역의원 및 기초의원 비례대표 후보자 신청 공모’를 마감했다.

1명을 선출하는 광역의원 비례대표(장애인 분야) 후보에는 강경식·김현·노동주·문경양·이순화·이형일·전자광·진건 등 8명이 나섰다.

기초의원 비례대표(여성·청년) 후보로는 모두 11명이 공모에 신청했다.

▷ 동구(정수 1명) 김영순·김희선 ▷ 서구(정수 2명) 고선란·임수아 ▷남구(정수 2명) 이미경·최현숙 ▷ 북구(정수 2명) 박은정·조현숙·하소희 ▷ 광산구(정수 2명) 이혜경·임인승 등이다.

시당은 사회적 약자와 정치 신인의 의회 진출 기회를 확대하기 위해 광역의원 비례대표 공모는 장애인과 청년으로 한정했고, 기초의원 비례대표 공모는 여성과 청년으로 신청 자격을 제한했다.

시당 비례대표후보자 추천관리위원회는 서류 심사와 면접 등을 거쳐 도덕성, 정체성, 당 기여도, 의정활동 능력 등을 종합적으로 평가해 비례대표 후보를 결정할 계획이다.

이번에 공모가 진행되지 않은 광역의원 비례대표 청년 분야는 장애인 분야 공천이 마무리된 이후 별도의 공모 절차가 이뤄질 예정이다.