4월 4일 제125회 시험 앞두고 당일 낮 12시까지 신청 가능 시험 직전 족집게 특강·기출 해설 특강 무료 제공 시험 당일 교수진 직접 답변하는 ‘부분점수 Q&A’도 운영

[헤럴드경제=홍석희 기자] 에듀윌은 오는 4월 4일 시행되는 제125회 전산세무회계 시험을 앞두고 수험생들의 합격 예측을 돕기 위한 ‘가답안·가채점 서비스’ 사전예약을 시작했다고 25일 밝혔다.

이번 서비스는 시험 종료 직후 수기 채점이 쉽지 않은 실무 시험의 특성을 고려해 수험생들이 자신의 점수를 신속하게 가늠할 수 있도록 마련됐다. 사전예약은 시험 당일인 4월 4일 낮 12시까지 에듀윌 공식 홈페이지에서 신청할 수 있다.

사전예약 참여자에게는 시험 직전 최종 실력 점검에 활용할 수 있는 학습 콘텐츠도 제공된다. 핵심 이론을 압축해 짧은 시간 안에 복습할 수 있는 ‘30분 족집게 특강’과 최신 출제 경향을 분석한 ‘기출 해설 특강’을 무료로 이용할 수 있다.

에듀윌은 시험 당일부터 가채점 서비스와 함께 교수진이 직접 답변하는 ‘부분점수 Q&A’ 서비스도 운영할 예정이다. 수험생이 실무 시험 과정에서 생긴 궁금증을 질문하면 전문가가 답변해 보다 구체적으로 합격 가능성을 판단할 수 있도록 돕는 방식이다.

에듀윌 관계자는 “전산세무회계 가답안 서비스는 매회 빠르고 정확도 높은 합격 예측을 목표로 운영돼 수험생들의 선호가 높다”며 “사전예약을 통해 시험 당일 혼선을 줄이고 체계적인 시스템을 경험해보길 바란다”고 말했다.

한편 에듀윌은 시험 후기 작성자를 대상으로 경품 증정 이벤트를 진행하고, 차기 자격증 취득을 지원하는 스페셜 수강쿠폰 혜택도 제공할 예정이다. 상세 내용은 에듀윌 홈페이지 내 사전예약 페이지에서 확인할 수 있다.