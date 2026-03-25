[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]안동문화원은 오는 5월 1일부터 5일간 구 안동역사 부지와 탈춤공원 일원에서 열리는 ‘2026 차전장군노국공주축제’를 앞두고 축제의 맛과 재미를 책임질 상가 운영자를 모집한다고 25일 밝혔다.

모집 기간은 오는 31일까지며 사업자등록증을 보유한 개인이나 단체라면 누구나 신청 가능하다. 안동시에 사업장을 둔 신청자에게는 우선 선발의 혜택이 주어진다.

‘전통의 향연, 놀이로 즐거운 안동’을 주제로 열리는 이번 축제는 안동의 대표 민속놀이인 차전놀이와 놋다리밟기를 현대적 감각으로 재해석한 참여형 축제로 꾸며진다.

축제 기간에는 전국 민속공연 초청을 비롯해 각종 경연대회와 체험 프로그램 등 다채로운 콘텐츠가 운영될 예정이다.

안동문화원은 축제 분위기를 고조시키고 지역 경제에 활력을 불어넣기 위해 참신한 역량을 갖춘 상가 운영자를 선발할 계획이다.

모집 분야는 더본코리아 협업 대형 먹거리존, 저잣거리 향토음식상가, 일반 및 체험상가, 플리마켓, 푸드트럭, 농․특산물 및 전통주 상가 등 전 분야를 아우른다.

특히 더본코리아와 연계한 대형 먹거리존(22개 부스)은 한·중·일 3국의 음식을 현대적으로 재해석한 메뉴를 선보일 예정이며 선정된 상인은 사전 컨설팅과 교육을 통해 운영 역량을 강화할 기회를 얻는다.

신청은 안동문화원 방문 또는 이메일로 가능하며 자세한 사항은 안동문화원 누리집에서 확인할 수 있다.

안동문화원 관계자는 “상가 운영은 축제의 완성도를 결정짓는 중요한 콘텐츠”라며 “안동의 맛과 멋을 널리 알릴 열정 있는 상인들의 많은 참여를 기다린다”고 말했다