“해온 시간과 역할 있어 걱정 안해” 오현규 조규성 있어 孫 WF 가능성 “이강인·옌스 작은 부상 출전가능”

[헤럴드경제=조용직 기자] 2026 북중미 월드컵 한국대표팀의 홍명보 감독은 올 시즌 골 가뭄을 겪고 있는 ‘에이스’ 손흥민(33·LAFC)을 향해 굳은 신뢰를 드러냈다.

대표팀은 월드컵 전 마지막 A매치 주간 코트디부아르와의 평가전을 나흘 앞둔 24일(현지시간) 영국 밀턴킨스에서 팀 훈련을 처음 진행했다. 홍감독은 이에 앞서 가진 인터뷰에서 “손흥민 선수가 그동안 해온 시간과 역할이 있기에 걱정하지 않는다”고 밝혔다.

손흥민은 올 시즌 소속팀의 공식전 9경기에서 필드골을 하나도 넣지 못했다. 페널티킥으로만 1골을 넣었다. 이 때문에 이미 손흥민에게 찾아온 에이징 커브의 하향곡선이 더 가팔라진 게 아니냐는 일부 우려가 있는 게 사실이다.

손흥민의 부진이 이어질 경우 월드컵이란 큰 무대에 공들이고 있는 대표팀에도 불안 요소가 될 수 있다.

그러나 홍 감독은 손흥민의 폼이 언제든지 올라올 수 있다고 믿고 있다. 홍 감독은 “어떤 역할을 해야 하는지는 충분히 다 알고 있다. 본인의 장점이 나올 타이밍을 우리가 적절하게 판단하는 게 굉장히 중요하다”면서 “다만 컨디션적으로는 감기 기운이 조금 있는데, 그 부분이 조금 변수가 될 것 같다”고 말했다.

홍 감독은 또 “손흥민이 우리 팀에서 그동안 스트라이커나 왼쪽 윙포워드를 봤는데, 지금은 오현규(베식타시)나 조규성(미트윌란)이 좋기 때문에 윙포워드 역할을 할 수도 있다”고 귀띔했다.

이번 소집 직전 소속팀에서 다친 이강인(파리 생제르맹)과 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)의 몸에는 큰 문제가 없다고 홍 감독은 전했다.

그는 “옌스는 (발에) 통증이 많고 부어있는 상태지만, 인대 등에는 전혀 문제가 없다. 2~3일 정도 회복하고 (코트디부아르와의) 1차전이 안 되면 (오스트리아와의) 2차전에는 나갈 수 있게 준비해 보겠다”고 말했다.

이어 “이강인은 생각보다 큰 부상은 아니다. 무리시킬 필요는 없지만, 내일까지 회복시켜서 언제 출전할 수 있을지 보겠다”고 말했다.

‘중원 사령관’ 황인범(페예노르트)이 발목 부상으로 낙마한 것은 홍명보호의 최대 악재다. 이에 대해 홍 감독은 “김진규(전북)를 황인범의 대체자로 지난해부터 꾸준하게 준비시켰다. 황인범이 없을 때 김진규가 어느 정도를 커버할 수 있는지 알 기회”라고 말했다.

홍명보호는 한국 시간으로 28일 오후 11시 밀턴킨스의 스타디움MK에서 코트디부아르와 평가전을 갖는다.