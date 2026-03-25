[헤럴드경제(문경)=김병진 기자]경북 문경시는 24일 시청 대회의실에서 이동욱 부시장 주재로 ‘2026년 제1차 재정집행 점검회의’를 개최했다.

이번 점검회의는 상반기 공공부문의 적극적인 재정 지출을 통해 민생 경제의 실질적인 회복세를 이끌어내기 위해 마련됐다.

회의에서는 각 부서 및 읍면동별 1분기 신속집행 및 소비·투자 집행현황과 향후 집행전망을 공유했으며 주요 사업의 예산 집행계획과 집행률 제고 방안에 대해 논의했다.

문경시는 ‘재정집행 추진단’의 운영을 더욱 강화해 민생안정과 지역경제 활성화를 위해 올해 신속집행 대상액 7324억원 중 30%(2197억원), 소비·투자 대상액 5716억원 중 17.9%(1024억 원)를 1분기 내 집행할 수 있도록 총력을 기울일 방침이다.

또 경제적 파급 효과가 크고 시민 생활과 직결된 대규모 투자사업은 관리카드를 작성해 집행상황을 집중 관리할 예정이며 집행이 부진사업에 대해서는 공정별로 지연 원인을 분석하고 다각적인 방안을 마련해 사업 추진 속도를 높일 계획이다.

이동욱 문경부시장은 “위축된 지역 경제의 활성화를 이끌어내기 위해서는 공공 재정의 역할이 어느 때보다 막중한 상황”이라며 “문경시가 선제적이고 속도감있는 재정집행을 통해 지역 경제 회복의 마중물 역할을 충실히 수행할 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다”고 말했다.