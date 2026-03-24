명운산업개발-태국 비그림파워 국내 최대 해상풍력 사업 추진 주민참여 및 이익공유제, 전남 영광군민에게 이익 환원

[헤럴드경제=배문숙 기자]국내 최대 해상풍력 사업인 ‘낙월해상풍력’이 공정률 73%로 연내 준공을 앞두고 있다. 이 사업은 현재 국내에서 유일하게 시공 중인 대형 해상 풍력으로, 중동사태에 따른 원유와 액화천연가스(LNG) 수급 위기 속에 재생에너지 확대의 핵심 프로젝트로 주목받고 있다.

특히 주민참여 및 이익공유제도를 통해 향후 20년간 전남 영광군민에게 수천억원 규모의 혜택이 돌아갈 것으로 기대된다.

24일 명운산업개발에 따르면 전남 영광 앞바다에서 추진 중인 낙월해상풍력사업은 3월 기준 공정률 72.8%를 기록했다. 설비용량은 364.8MW(메가와트) 규모로 25만 가구가 1년간 사용할 수 있는 전력을 생산할 예정이다.

명운산업개발과 태국 에너지 기업 비그림파워(B.Grimm Power)가 공동 추진하는 이 사업은 2024년 3월 착공 이후 전체 64기 발전기 가운데 하부구조 모노파일 38기와 트랜지션피스 22기, 상부구조인 타워·터빈 11기 설치가 완료된 상태다.

낙월해상풍력단지에선 지난해 12월 첫 발전기의 상업 운전을 시작한 이후 현재까지 총 5기가 상업발전에 들어갔다. 초기 이용률과 발전량이 예상보다 양호한 수준으로, 사업성 측면에서도 긍정적 평가가 나온다.

낙월해상풍력 완공 시 국내 해상 풍력 설비 규모가 기존 352MW에서 716.8MW로 확대되고, 이산화탄소 배출량은 43만톤가량 줄어들 것으로 예상된다. 특히 100여 개 국내 기자재·건설·서비스 기업이 참여해 국내 해상 풍력 공급망 형성에도 기여하고 있다.

그동안 국내 해상풍력단지는 대부분 100MW 이하 규모에 그쳤지만, 낙월해상풍력은 300MW를 넘는 대형 단지다. 이에 따라 100여개의 국내 기자재, 건설, 서비스 등 관련 기업들의 참여를 통해 상대적으로 취약했던 국내 해상풍력 공급망 형성에도 의미 있는 진전을 이룰 것으로 평가된다.

이와 함께 주민참여 및 이익공유 제도를 통해 지역 환원 효과도 기대된다. 향후 20년간 수천억원 규모의 수익이 영광군민에게 돌아갈 것으로 예상되며, 수백억원 규모의 발전 기금 출연을 통해 지역 성장에도 기여할 전망이다.

낙월해상풍력사업측은 지난 6일 전남 영광군 ‘에너지 기본소득 도시’ 비전선포식에 참여하는 등 정부 와 지자체의 재생에너지를 기반으로 이익공유 관련 제도 및 정책에 협력하고 있다. 낙월해상풍력사업을 추진하는 명운산업개발과 비그림파워는 초과수익의 30%에 대해 환경·사회·지배구조(ESG) 등 공익적 활동에 지원하기로 합의하는 등 공적 이익을 추구할 계획이다.

김강학 명운산업개발 회장은 “낙월해상풍력사업을 추진하는 과정에서 축적한 기술과 경험을 바탕으로, 국가 에너지 안보의 중요한 축인 풍력산업 생태계 전반의 혁신과 성장을 위해 적극 기여할 계획”이라고 강조했다.