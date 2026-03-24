중소·중견 기후테크 기업 발굴부터 보증·금리우대·투자연계까지 통합 지원 정책금융기관 협력 강화…탄소중립 전환과 녹색금융 확산 뒷받침 기보, 지난해 말까지 탄소감축·녹색경제 분야에 2조3822억원 신규 보증 공급

[헤럴드경제=홍석희 기자] 기술보증기금은 한국산업은행과 23일 서울 산업은행 본점에서 ‘K-기후테크 육성을 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 정부의 녹색산업 육성 정책에 맞춰 중소·중견 기후테크 기업을 발굴하고 지원하기 위해 마련됐다. 정책금융기관 간 협력을 바탕으로 금융과 비금융 지원을 연계한 통합 지원체계를 구축하는 것이 골자다.

협약에 따라 기보는 유망 기후테크 기업 발굴과 함께 기후대응보증, 녹색기술산업보증 등 우대보증을 통해 기업의 자금 조달을 지원한다. 산업은행은 녹색특별상품을 통한 금리 우대와 투자 플랫폼 연계 등 금융·비금융 서비스를 제공할 예정이다.

양 기관은 이번 협약을 통해 기후테크 협력체계를 한층 강화하고, 중소·중견기업의 탄소중립 전환을 지원해 녹색금융 확산과 2035 국가온실가스감축목표 달성에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

기보는 이번 협약이 유망 기후테크 기업의 성장 기반을 강화하는 계기가 될 것으로 보고 있다. 특히 보증과 대출, 투자 연계까지 이어지는 지원 체계를 통해 녹색기업의 스케일업을 뒷받침한다는 구상이다.

이재필 기보 이사는 “이번 협약을 통해 K-기후테크 기업을 녹색 유니콘으로 육성하기 위한 협력 기반이 마련됐다”며 “기보는 앞으로도 유관기관과의 협업을 확대해 녹색전환보증을 중심으로 탄소중립과 녹색전환을 촉진하고, 녹색금융 생태계 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 기보는 2020년 12월 기후테크 기업을 미래 신성장동력으로 육성하기 위해 ‘KIBO Net-Zero+ 2030 탄소중립 비전 및 전략’을 수립했다. 이를 바탕으로 지난해 말까지 탄소감축과 녹색경제 활동을 수행하는 기업 등에 총 2조3822억원 규모의 보증을 신규 공급했다.