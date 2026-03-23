오는 28일 선거사무소 개소 예정

[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]김대권 대구 수성구청장이 6·3 지방선거를 앞두고 23일 오후 예비후보 등록을 마치고 본격적인 재선 행보에 들어갔다.

김 구청장은 “교육과 주거, 도시 품격에서 전국적인 경쟁력을 갖춘 수성구의 강점을 더욱 단단히 다져 나가겠다”며 “그동안 구민과 함께 만들어 온 변화의 흐름을 이어가면서도 현장의 목소리를 더욱 가까이에서 듣겠다”고 밝혔다.

이어 “구민들이 체감할 수 있는 정책 방향을 하나씩 구체화해 수성구의 실질적인 변화를 만들어내는 책임 있는 행정을 이어가겠다”고 강조했다.

김 구청장은 예비후보 등록 이후 현장 방문과 주민 소통을 중심으로 한 민생 행보를 본격화할 계획이다.

오는 28일 수성구 두산오거리 인근에 선거사무소를 개소하고 지역 인사와 주민들이 참석한 가운데 본격적인 선거운동의 출발을 알리는 자리를 마련할 예정이다.

한편 김 구청장은 향후 정책 방향과 주요 공약을 순차적으로 발표하며 선거 준비에 속도를 낼 방침이다.