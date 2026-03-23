“정부 선지급 후 구상권 청구 방안 적극 검토”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 강훈식 대통령 비서실장이 대전 대덕구 공장 화재 지원과 관련해 “긴급 지원된 특교세 10억원의 차질 없는 집행과 정부 선지급 후 구상권 청구 방안을 적극 검토해 유가족 지원에 소홀함이 없도록 하라”고 지시했다.

전은수 부대변인은 이날 비서실장 주재 수석보좌관회의 관련 서면 브리핑에서 “강 실장은 최근 발생한 주요 현안에 대한 정부의 대응태세를 점검하고, 각 부처에 실효성 있는 대책 마련을 강력히 주문했다”면서 이같이 전했다.

먼저 강 실장은 대전 대덕구 공장 화재 사고로 유명을 달리하신 분들의 명복을 빌고 유가족분들께 깊은 위로를 전했다고 한다.

전 부대변인은 “이어서 강 실장은 지난 토요일 화재 현장에서 이재명 대통령을 만난 유가족들이 정보 부재로 인한 답답함을 호소하며 대통령께 SNS로 직접 메시지까지 보냈던 상황을 언급했다”면서 “사고 발생 시 피해 가족들이 소외되는 안타까운 일이 더이상 반복되어서는 안 된다고 강조했다”고 했다.

또 강 실장은 국가위기관리센터와 행정안전부에 ‘재난 초기 소통 매뉴얼’을 즉시 마련해 보고하도록 했다.

이어 강 실장은 “중동 사태가 24일째 지속됨에 따라 국민 안전 확보와 에너지 수급 안정에 외교력을 집중해 왔다”면서 “불확실성 장기화에 따른 경제적 타격에 철저히 대비할 것”을 주문했다.

또한 강 실장은 “에너지 비용 상승과 원자재 공급 애로가 서민과 소상공인 등 취약계층에게 회복 불가능한 피해로 이어지지 않도록 전 부처에 선제적인 위기 대응 방안을 마련하라”고 했다.

특히 이날 강 실장은 이 대통령이 지시한 ‘에너지위기 추경’이 확정되는 날부터 즉시 집행될 수 있도록 집행 및 전달 체계를 사전에 철저히 준비할 것을 거듭 강조했다고 전 부대변인은 전했다.

전 부대변인은 또한 “강 실장은 최근 언론을 통해 보도된 아동학대 사망 사건이 수년째 방치된 비극적인 현실에 대해 깊은 우려를 밝혔다”며 “해당 아동은 이미 학대 의심 신고와 전수조사, 의료 기록 미비 등 수차례의 위기 징후가 있었음에도 불구하고 시스템의 사각지대에서 보호받지 못했다”고 지적했다.

강 비서실장은 이와 관련해 “우리 사회의 아동보호 시스템이 결과적으로 실패한 것”이라며 “보건복지부를 중심으로 교육부와 경찰청 등 관계기관이 산재한 위기 정보를 통합해 활용할 수 있는 실질적인 대책을 즉각 마련하라”고 당부했다.

그러면서 “이들의 생명을 지키는 일에 실패하는 국가가 어떻게 미래를 논하겠느냐”며 “모든 공직자가 사명감을 가지고 만전을 기해 달라”고 했다.