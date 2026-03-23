[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]수성대 방사선과는 지난 19일부터 22일까지 서울 코엑스에서 열린 ‘2026 국제의료기기·병원설비전시회(KIMES 2026)’에 3학년 재학생들과 함께 참관했다.

KIMES는 국내 최대 규모의 의료기기 전시회로, 의료영상 장비를 비롯해 다양한 첨단 의료기술과 신제품이 소개되는 자리다.

이번 전시회에서는 영상의학 장비, CT, 초음파 의료기기, 인공지능 기반 의료기술, 재활 의료기기 등 최신 의료산업 트렌드를 한눈에 확인할 수 있었다.

수성대 방사선과 학생들은 전시회 현장에서 다양한 의료영상 장비를 직접 관찰하고 의료기기 기업 관계자의 설명을 통해 최신 기술 동향과 임상 적용 사례를 학습하는 시간을 가졌다.

특히 인공지능 기반 영상 분석 기술과 디지털 의료영상 시스템에 대한 관심이 높았으며 변화하는 의료환경 속에서 방사선사의 역할에 대해 고민해보는 계기가 됐다.

이번 참관은 전공실무집중교육 프로그램의 일환으로 진행됐으며 학생들이 교과서 중심의 이론 학습을 넘어 실제 의료기기 산업 현장을 경험함으로써 전공 이해도를 높이고 실무 감각을 향상시키는 데 목적을 뒀다.

수성대 방사선과 장현철 학과장은 “앞으로도 학생들이 최신 의료기술과 산업 동향을 직접 경험할 수 있는 현장 중심 교육을 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.