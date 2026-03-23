27일 대한상의 국제회의장서 개최

[헤럴드경제=서재근 기자] 대한상사중재원은 창립 60주년을 맞아 오는 27일 오후 2시 대한상공회의소 국제회의장에서 창립 60주년 기념식을 개최한다고 23일 밝혔다.

이번 기념식은 신현윤 원장의 개회사와 윤진식 이사장(한국무역협회 회장)의 환영사를 시작으로, 중재원 미래비전 선포식과 60주년 기념영상 상영, 그리고 기념 세미나 등으로 구성된다.

특히, 이번 기념식의 주요 프로그램으로 진행되는 기념 세미나는 중재 산업의 현재와 미래를 조망하는 자리로 마련된다.

제1세션에서는 ‘중재산업 진흥을 위한 과제와 추진 방안’을 주제로 목영준 전 헌법재판소 재판관이 좌장을 맡고, 이수형 법률신문 대표, 장경순 전 조달청 차장, 최승재 세종대 교수, 이준상 법무법인 화우 변호사, 안건형 경기대 교수가 패널로 참여한다.

제2세션에서는 ‘차세대 국제중재 생태계 구축을 위한 과제와 추진방안’을 주제로 장승화 국제중재센터 의장이 좌장을 맡아, 김갑유 법무법인 피터앤김 대표변호사, 윤병철 김앤장 법률사무소 국제중재그룹장, 김준기 연세대 법학전문대학원 교수, 박종찬 미래에셋자산운용 법무실장이 토론을 이어갈 예정이다.