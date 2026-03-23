[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구한의대는 교육부가 주관하는‘교육국제화역량인증제(IEQAS)’평가에서 9년 연속 인증대학으로 선정됐다고 23일 밝혔다.

교육국제화역량인증제는 한국 고등교육의 국제적 신뢰도를 높이고 외국인 유학생 관리의 질적 수준을 제고하기 위해 교육부가 시행하는 제도다.

대학의 유학생 관리 및 지원 체계를 종합적으로 평가해 일정 기준을 충족한 대학에 인증을 부여한다.

대구한의대는 이번 학부 과정 평가에서 외국인 유학생 불법 체류율, 중도 탈락률, 유학생 학업·생활 지원, 진로·취업 지원 및 만족도 관리 등 주요 지표 전반에서 우수한 평가를 받으며 9년 연속 인증이라는 성과를 이어갔다.

특히 학령인구 감소로 대학 경쟁이 심화되는 상황에서도 외국인 유학생을 대상으로 한 체계적인 관리 시스템과 맞춤형 지원 프로그램을 운영하며 ‘질 중심의 국제화 전략’을 실현하고 있다는 점에서 높은 평가를 받았다.

이번 인증대학 선정으로 대구한의대는 향후 외국인 유학생 비자 발급 절차 간소화 등 유학생 선발 과정에서 다양한 행정적 혜택을 받을 수 있게 된다.

대학은 이를 기반으로 외국인 유학생 친화형 교육환경을 더욱 강화하고 글로벌 교육·연구·산학협력을 확대해 나갈 계획이다.

변창훈 총장은 “9년 연속 인증은 우리 대학이 외국인 유학생 교육과 관리 체계를 안정적으로 구축해 온 결과”라며 “앞으로도 외국인 유학생들이 학업과 한국 생활에 안정적으로 정착할 수 있도록 실질적인 지원을 강화하고 세계와 지역을 연결하는 글로벌 선도 대학으로 도약해 나가겠다”고 말했다.